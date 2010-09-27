مستندسازان تهرانی و اصفهانی در جشنواره "سینماحقیقت" رکورد شکستند

به‌گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از جشنواره سینما حقیقت 494 فیلم توسط مستندسازان تهرانی و مقیم تهران به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و سهم شهرستانی‌ها نیز از این منظر، 386 فیلم مستند است.

در مجموع مستندسازان شهرستانی، اصفهانی‌ها با 36 فیلم مستند رکوردار شده‌اند و پس از آنها، مستندسازان مشهدی با 24 فیلم، لاهیجان با 20 فیلم، کرمان با17 فیلم، شیراز با 14فیلم، قم و آذربایجان‌غربی با 14 فیلم، کرج، اهواز، سنندج و بوشهر با 12 فیلم، تبریز با 10 فیلم، ساری و یزد با 9 فیلم، رشت و اراک با 8 فیلم، اردبیل با 7 فیلم، شهرکرد 6 فیلم و قزوین، همدان، شاهرود و آبادان با 5 فیلم عنوان های بعدی را به خود اختصاص داند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سینماحقیقت، در روزهای 17 تا 21 آبان‌ماه 1389 در تهران برگزار می شود