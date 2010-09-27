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۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۴

فیلیپین یک مستند داستانی را به آکادمی اسکار معرفی کرد

کشور فیلیپین مستند داستانی " نوی" با بازی کوکو مارتین را به عنوان نماینده خود در رقابت برای جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان به آکادمی علوم و هنر‌های سینمایی معرفی کرد.

به گزارش مهر از ورایتی این مستند داستانی به کارگردانی دون دون سانتوس داستان مرد جوان و زاغه نشینی را روایت می کند که فردی همنام او نامزد انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین می شود .این مرد جوان نیز به واسطه تشابه اسمی با سناتور " نوی" نامزد انتخابات ریاست جمهوری به دردسر می‌افتد.

مستند داستانی "نوی" از صحنه‌های واقعی فقر و امید مردمان اقشار پایین جامعه فیلیپین سرشار است." نوی" در رقابت با چهار رقیب دیگر یعنی فیلم های " خانواده ساگرادا" ، " داکوت" هر دو ساخته جوئل لامانگان ، " سایولامانگ" به کارگردانی لوریس گیلن و " دو تشییع جنازه" اثر گیل پورتس به عنوان نماینده سینمای فیلی پین برگزیده شد.

مهلت پذیرش فیلم‌های متقاضی شرکت در رقابت بر سر اسکار بهترین فیلم خارجی زبان ساعت 5 صبح روز اول اکتبر به وقت لس آنجلس پایان می‌یابد. پنج نامزد نهایی دریافت این جایزه روز 25 فوریه اعلام می‌شوند و مراسم هشتاد و سومین دوره اهدای جوایز اسکار روز 27 فوریه در کداک تیه تر لس‌آنجلس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1159920

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