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۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

شاخص کل بورس 122 واحد کاهش یافت

شاخص کل بورس 122 واحد کاهش یافت

شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز دوشنبه 122 واحد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین روز مهرماه سهامداران در 10 هزار و 174 بار معامله  213 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 576 میلیارد و 63 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند که از نظر حجم و ارزش به ترتیب 38 و 34 درصد رشد را نسبت به روز یکشنبه چهارم مهرماه جاری نشان می دهد.

در این روز ارزش بازار سهام به 874 هزار و 181 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 2991 میلیارد ریال معادل 66/0 درصد افت دارد.
 
در پایان معاملات امروز دو‌شنبه 5 مهر‌ماه جاری شاخص کل با 122 واحد کاهش نسبت به روز یک‌شنبه 4 مهرماه، عدد 18 هزار و 405 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با افت 8 واحدی در عدد 1085 واحد باقی ماند.
 
در عین حال، شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 355 واحد رسید که نسبت به روز ‌یکشنبه 4 مهرماه امسال 159 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 253 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 102 واحد افت دارد.
 
در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با کاهش 161 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 25 هزار و 372 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با افت 95 واحدی نسبت به روز یک‌شنبه 4 مهرماه در عدد 13 هزار و 97 واحد متوقف شد.
کد مطلب 1159953

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