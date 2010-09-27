شاخص کل بورس 122 واحد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین روز مهرماه سهامداران در 10 هزار و 174 بار معامله 213 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 576 میلیارد و 63 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند که از نظر حجم و ارزش به ترتیب 38 و 34 درصد رشد را نسبت به روز یکشنبه چهارم مهرماه جاری نشان می دهد.

در این روز ارزش بازار سهام به 874 هزار و 181 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 2991 میلیارد ریال معادل 66/0 درصد افت دارد.

در پایان معاملات امروز دو‌شنبه 5 مهر‌ماه جاری شاخص کل با 122 واحد کاهش نسبت به روز یک‌شنبه 4 مهرماه، عدد 18 هزار و 405 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با افت 8 واحدی در عدد 1085 واحد باقی ماند.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 355 واحد رسید که نسبت به روز ‌یکشنبه 4 مهرماه امسال 159 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 253 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 102 واحد افت دارد.

در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با کاهش 161 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 25 هزار و 372 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با افت 95 واحدی نسبت به روز یک‌شنبه 4 مهرماه در عدد 13 هزار و 97 واحد متوقف شد.