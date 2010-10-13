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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

همایش روز جهانی فلسفه -77/

نسبت نفس و عمل دیالکتیکی است

نسبت نفس و عمل دیالکتیکی است

استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علوم رضوی مشهدمعتقد است: رابطه روح و عمل یک رابطه متقابل و دو طرفه است. هم روح انسان در اعمال و آگاهی‏ها و اخلاقش اثر می‏گذارد و هم اعمال و اخلاق بر روح.

دکتر محمد موسوی درگفتگو با مهر درباره موضوع مقاله‏اش برای همایش روز جهانی فلسفه درایران به خبرنگارمهر گفت: مقاله من با توجه به اینکه موضوع همایش امسال فلسفه نظر و عمل بوده هم به فلسفه اسلامی نظر دارد و هم به موضوع عمل.

استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علوم رضوی مشهد تصریح کرد: موضوع مقاله من "رابطه نفس و علم و عمل " است. مقصود من در این مقاله این بوده که روح انسان و نفس او چه ارتباطی با اعمال خودش دارد و همینطور اعمالی که انجام می‏دهد و آگاهی‏هایی که کسب می‎کند چه اثری در روح و نفس انسان می‎گذارد.

این محقق و پژوهشگر یادآورشد: این را خواستم برطبق مبانی فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه توضیح دهم. مقدماتی اینجا گفته شد و براساس آن مقدمات، اثبات شد که رابطه روح و علم و عمل یک رابطه متقابل و دو طرفه است. هم روح انسان در اعمال و آگاهی‏هایش و اخلاقش اثر می‏گذارد و هم از آن‎طرف اعمال و اخلاق وآگاهی‏هایی که انسان کسب می‏کند حقیقت روح را تشکیل می‏دهند.

کد مطلب 1160029

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