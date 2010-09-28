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۶ مهر ۱۳۸۹، ۹:۵۴

پاک فطرت خبر داد:

عملیات اجرایی فولاد اقلید آغاز می شود

عملیات اجرایی فولاد اقلید آغاز می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اقلید از آغاز عملیات اجرایی پروژه فولاد این شهرستان طی دو ماه آینده خبر داد.

سیروس پاک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به اجرایی شدن یکی دیگر از مصوبات سفر دور سوم هیئت دولت به استان فارس گفت: در راستای این سفر دو کارخانه بزرگ فولاد در استان فارس به تصویب رسید که یکی مربوط به شهرستان فسا و دیگری اقلید است.

وی با بیان اینکه تمامی مجوزها در خصوص تامین مایحتاج مورد نیاز این کارخانه صادر شده است، افزود: مهمترین بخش از تاسیس این کارخانه جذب سرمایه گذار بود که طی مدت گذشته سرمایه گذار پروژه مشخص و مجوز کاندوله خوراک اولیه صنعت از کرمان صادر شده و همچنین پروانه تاسیس نیز از طریق سازمان صنایع و معادن صادر شده است.

فرماندار شهرستان اقلید تصریح کرد: مباحث مربوط به نقشه کشی و نقشه برداری زمین کارخانه مراحل پایانی خود را سپری میکند و در بحث برق مصرفی نیز مجوزهایی اخذ شده است.

پاک فطرت با بیان اینکه سرمایه گذار این پروژه از استان فارس انتخاب شده، تاکید کرد: سرمایه گذاری که برای راه اندازی این پروژه انتخاب شده از استان فارس و با سرمایه اولیه 700 میلیارد تومان کار خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه با راه اندازی این کارخانه مشکل اشتغال بخش زیادی از جوانان شهرستان و مناطق اطراف منتفی می شود، گفت: یکی از موارد بسیار مهم و اولویت دار در بخش صنعت توسعه اشتغال پایدار است که در این راستا کارخانه بزرگ فولاد اقلید توانایی جذب 90 درصد از جوانان بیکار این شهرستان و شمال استان فارس را دارد.

اقلید در شمال استان فارس قرار دارد.

کد مطلب 1160036

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