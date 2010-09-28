پرسشگری بیانگر اشتیاق و علاقه دانشجو است

دکتر محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت مطالعه استاد قبل از حضور در کلاس گفت: بطور معمول قبل از درس و بحثی که داریم چند منبع را نگاه میکنیم و بعد از کلاس هم اگر بخواهیم کتاب یا مقالهای براساس بحثهایی که در کلاس مطرح میشود بنویسیم آنجا هم اصلاحی براساس سؤال دانشجویان میشود و از نحوه سؤال آنها متوجه میشویم که آیا نحوه طرح مسئله ایراد داشته یا ممکن است ایرادی به ذهن آنها آمده باشد که من باید جوابش بدهم، از این جهت گاهی کلاسهای درسیام این اثر را دارند ولی نه همیشه.
این استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد درباره احساس خود نسبت به پرسش دانشجویان نیز اظهار داشت: ضرب المثلی است که میگوید مستمع صاحب سخن را برسر ذوق آورد . بطور حتم وقتی استادی میبیند دانشجویی سؤال میکند یعنی نسبت به موضوع درس اظهار علاقه میکند، به طبع معلم بسیار مشتاقتر و علاقهمندتر به آن مبحث میپردازد و به جایی اینکه با ذهنی خمود با دانشجویان ساکت و غیر منتقد برخورد کند با دانشجویان فعال روبرو است.
این محقق و پژوهشگر در مورد تأثیرپذیری آثارش از تدریسهایی که داشته نیز گفت: آثاری که تا کنون تألیف کردهام تآثیری از تدریسهایم نداشتهاند اما در مورد تألیف جدیدی که دارم "حکمت اشراق"، بخشی از آن از تدریسهایم تأثیر پذیرفتهاند.
نظر شما