پرسشگری بیانگر اشتیاق و علاقه دانشجو است

دکتر محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت مطالعه استاد قبل از حضور در کلاس گفت: بطور معمول قبل از درس و بحثی که داریم چند منبع را نگاه می‎کنیم و بعد از کلاس هم اگر بخواهیم کتاب یا مقاله‏ای براساس بحثهایی که در کلاس مطرح می‏شود بنویسیم آنجا هم اصلاحی براساس سؤال دانشجویان می‎شود و از نحوه سؤال آنها متوجه می‏شویم که آیا نحوه طرح مسئله ایراد داشته یا ممکن است ایرادی به ذهن آنها آمده باشد که من باید جوابش بدهم، از این جهت گاهی کلاسهای درسی‏ام این اثر را دارند ولی نه همیشه.

این استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد درباره احساس خود نسبت به پرسش دانشجویان نیز اظهار داشت: ضرب المثلی است که می‏گوید مستمع صاحب سخن را برسر ذوق آورد . بطور حتم وقتی استادی می‏بیند دانشجویی سؤال می‎کند یعنی نسبت به موضوع درس اظهار علاقه می‏کند، به طبع معلم بسیار مشتاقتر و علاقه‏مندتر به آن مبحث می‎پردازد و به جایی اینکه با ذهنی خمود با دانشجویان ساکت و غیر منتقد برخورد کند با دانشجویان فعال روبرو است.

این محقق و پژوهشگر در مورد تأثیرپذیری آثارش از تدریسهایی که داشته نیز گفت: آثاری که تا کنون تألیف کرده‏ام تآثیری از تدریسهایم نداشته‏اند اما در مورد تألیف جدیدی که دارم "حکمت اشراق"، بخشی از آن از تدریسهایم تأثیر پذیرفته‏اند.