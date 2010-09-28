جزایر "ناز" مورد توجه سرمایه گذاران بخش گردشگری قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سید رضا موسوى، عصر سه شنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری در منطقه آزاد قشم در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر که سرمایه گذاران تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در جزایر ناز دارند، بیان کرد: جزیره ناز یکى از عجایب هفت گانه منطقه آزاد قشم محسوب مى شود، این جزیره در نزدیکى سواحل شرقى قشم قرار گرفته است و از ساحل در حدود یک کیلومتر فاصله دارد، وسعت جزیره ناز تقریبا سه هکتار است، این جزیره فاقد ساحل شنى و داراى ظرفیتهاى بالاى گردشگرى است.

وى تصریح کرد: در این راستا تعدادى از سرمایه گذاران داخلى تمایل خود را براى سرمایه گذارى در زمینه گردشگرى و ساخت سوئیتهاى روى آب، اسکله هاى تفریحى و هتل در جزیره اعلام کرده اند.

موسوى بیان کرد: یکى از مناظر دیدنى در جزیره ناز در زمان جزر و مد آب دریا است چرا که در زمان جزر آب با پسروى کامل آب دریا، براى مدت کوتاهى، باریکه اى از خشکى جزیره ناز را به ساحل قشم وصل مى کند.

وى ادامه داد: جزیره ناز تقریبا دو متر از سطح دریا بلندتر است و با جزر شدن مى توان با طى کردن حدود دو کیلومتر راه وارد جزیره شد و در زمان مد، آب اطراف جزیره را فرا مى گیرد.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با فراهم شدن امکانات رفاهى جزیره ناز به یکى از اصلى ترین مقاصد گردشگرى گردشگران و مسافران به قشم تبدیل خواهد شد.