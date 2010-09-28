دفاع مقدس نماد اقتدار معنوی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار سرتیپ محمد تقی اوصانلو عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس سند افتخار و هویت دینی و انقلابی ماست چرا که رزمندگان غیور ایران زمین با دست خالی توانستند در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح مقاومت کنند و نگذارند حتی یک وجب از خاک میهن شان به دست تجاوزگران بعثی بیفتد.

وی تصریح کرد: این افتخارات دستاورد انقلاب اسلامی است چرا که جوانان غیور ایران زمین با بازیابی هویت دینی شان توانستند حجاب های تحقیر استکبار جهانی را زدوده و با دستیابی به هویت دینی و ملی خود بتوانند در مقابل قدرت پوشالی استکبار جهانی بایستند چرا که در فرهنگ دینی منبع اصلی قدرت و اقتدار از آن خداوند متعال است.

فرمانده قرارگاه عاشورا هشت سال دفاع مقدس را برگرفته از عاشورای حسینی دانست و افزود: اگر دفاع مقدس را مقدس می‌دانیم به این دلیل است که برگرفته از قیام عاشورای حیسنی است.

اوصانلو با اشاره به خیال خام دشمن در تضعیف ایران افزود: رژیم بعثی صدام در 31 شهریور 1359 با 13 لشگر، 21 تیپ و با بیش از پنج هزار و 400 تانک و هواپیما به ایران حمله‌ور شد به این خیال که جمهوری اسلامی در وضعیت ضعیفی قرار دارد.

وی با بیان اینکه صدام ابتدا با یک گردان به نام الحسن از تیپ 33 خود جنگ را آغاز کرد، ادامه داد: دشمن با حمله به آب و خاک ایران اسلامی تلاش داشت هر چه زودتر انقلاب را نابود کند.

فرمانده قرارگاه عاشورا با اشاره به اینکه در این زمینه نیروهای ایرانی نیز در آمادگی نبودند، تصریح کرد: این در حالی بود که بنی‌صدر نیز دستور داده بود که حتی یک تیر نیز به نیروهای سپاه ندهند.

وی با اشاره به اینکه نیروهای عراقی از همان ابتدا ناموفق عمل کردند، ادامه داد: مردم منطقه با کمترین امکانات در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کردند و اجازه پیشروی سریع را به دشمن ندادند.

اصانلو به ایستادگی مردم با دستان خالی و کمترین امکانات در مقابل دشمن اشاره کرد و گفت: ایستادگی در مقابل دشمن، روی پای خود ایستادن را به مردم و جوانان ایران آموخت.

وی به جنگ‌های 22 و 33 روزه لبنان اشاره کرد و گفت: حماس و حزب‌الله با تاسی از انقلاب اسلامی و جوانان این مرز و بوم در مقابل دشمن ایستادگی می‌کنند.

فرمانده قرارگاه عاشورا با اشاره به اینکه امروز جوانان ما در عرصه‌های مختلف موفقیت‌های بزرگی را کسب می‌کنند، تصریح کرد: جوانان ایران اسلامی امروز در میادین مختلف دستاوردها و موفقیت‌های بزرگی را کسب کرده و موفقیت‌های بزرگی را برای ایران اسلامی به ارمغان می‌آورند.

فرمانده قرارگاه عاشورا در ادامه، جنگ نرم استکبار جهانی را نشان از شکست دشمنان در جنگ سخت و دفاع مقدس دانست و خاطرنشان کرد: استکبار جهانی از آنجا که در جنگ سخت نتوانست به اهداف سیاسی و اقتصادی خود دست یابد، این بار می خواهد با به استحاله کشاندن سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی، زمینه را برای نفوذ همه جانبه و استعمارگرانه اش در منطقه خاورمیانه فراهم کند.

سردار اوصانلو با بیان اینکه نسل سوم انقلاب وارث ارزش ها و آرمان های مقدس نسل اول انقلاب است تصریح کرد: تا زمانیکه جوانان سلحشور و آگاه ما در صیانت از ارزش ها و آرمان های مقدس شهیدان غفلت نورزیده اند، دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی نخواهند توانست به آمال شیطانی خود دست یابند.

وی اظهار داشت: دشمنان خیال می کنند که با جنگ نرم می توانند مغز و قلب جوانان ما را نشانه بروند چرا که جوانان ما مجهز و مسلح به سپر اعتقادی و معنوی هستند و سلاح های مادی دشمن نمی تواند بر سپرهای معنوی جوانان ما کارساز باشد.