بدنه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کوچک می شود

امیر سرتیپ محمدحسن نامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: به دنبال تاکید وزیر دفاع مبنی بر کوچک سازی سازمان جغرافایی نیروهای مسلح و افزایش حضور شرکت های خصوصی و مراکز دانشگاهی در آن، شمار پرسنل این سازمان از 790 نفر در سال گذشته به 390 نفر در سال جاری کاهش یافت.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 700 شرکت خصوصی با وزارت دفاع همکاری دارند،‌ اظهار داشت: بر اساس برنامه مدون، ‌تعداد پرسنل سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تا پایان برنامه پنجم توسعه به 120 نفر خواهد رسید.

معاون وزیر دفاع گفت: باید مجموعه های دولتی نقش مجری را به شرکت های غیردولتی واگذار کنند و خود، ایفاگر نقش ناظر باشند.

سرتیپ نامی همچنین از برنامه ریزی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای کاهش میزان وابستگی به درآمدهای دولتی خبر داد و گفت: از سال آینده حمایت مادی دولت از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به طور کامل قطع شده و این سازمان خودکفا خواهد شد.

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح اظهار داشت: این سازمان در حال حاضر دارای دانشکده و ناوگان نقشه‌برداری در خلیج فارس بوده و فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام می‌دهد.