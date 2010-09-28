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۶ مهر ۱۳۸۹، ۸:۵۹

320 میلیارد ریال اعتبار برای بیابانزدایی در خوزستان اختصاص یافت

320 میلیارد ریال اعتبار برای بیابانزدایی در خوزستان اختصاص یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان گفت: برای تسریع در اجرای پروژه های بیابان زدایی در خوزستان 320 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

علیرضا صابر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در خصوص فعالیتهای در دست اجرای این اداره کل برای مهار بیابان زدایی در خوزستان اظهار داشت: عملیات مالچ پاشی 180 هکتار، نهال کاری 840 هکتار، آبیاری و مراقبت دو هزار و 750 هکتار، حفاظت و قرق 50 هزار هکتار از جمله عملیات این اداره کل در حاضر است.

به گفته صابرپور این اعتبارات شامل عملیات مالچ پاشی، نهال کاری، آبیاری و مراقبت، حفاظت و قرق در شهرستانهای اهواز، شوش، دشت آزادگان، امیدیه، ماهشهر، هندیجان در نظر گرفته شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان خوزستان افزود: در استان خوزستان شش کانون بحرانی فرسایش بادی وجود دارد که از سال 1347 فعالیتهایی برای مهار این کانونها انجام شده است.

صابرپور ادامه داد: عملیات مهار این کانونهای بحرانی شامل عملیات شیمیایی یا مالچ پاشی و عملیات بیولوژیکی یا ایجاد پوشش گیاهی است.

وی خاطرنشان کرد: اطراف شهرهای اهواز، شوش، ماهشهر، هندیجان و امیریه و همچنین بخشی از دشت آزادگان کانونهای بحرانی فرسایش بادی استان خوزستان هستند.

مدیر کل منابع طبیعی استان خوزستان تاکید کرد: طبق برآوردهایی که انجام شده، سالانه رقمی بالغ بر 30 میلیارد ریال خسارت از طریق فرسایش بادی به کشاورزی، صنعت و کانونهای جمعیتی استان وارد می شود.

صابرپور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متوسط فرسایش خاک در استان خوزستان سالانه 25 تن در هکتار است.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر 18 روستا در کانونهای بحرانی فرسایش بادی استان خوزستان هستند و 700 روستا نیز از این کانونها تاثیر می گیرند.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان تصریح کرد: در برخی از مناطق، روستاییان برای تامین سوخت از گونه های درختی کاشته شده برای مهار بیابان استفاده می کنند اما در تلاش هستیم تا با استفاده از اعتبارات و کمکهای بانکی نسبت به سوخت رسانی به مناطق صعب العبور و احداث ایستگاه های سوخت رسانی اقدام کنیم.
کد مطلب 1160064

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