جایزه کتاب سال بلاتکلیف نیست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تغییرات در ساختار این وزارتخانه خبر داد و گفت: ما پیشنهادمان را به معاونت منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری داده‌ایم اما هنوز نهایی نشده است. باید این طرح به صورت مصوبه درآید تا ما آن را اجرایی کنیم.

سیدمحمد حسینی اضافه کرد: به هر حال اینکه ما باید پنج معاونت بیشتر نداشته باشیم، قطعی است.

وی همچنین درباره احتمال ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی هم گفت: چهار معاونت وزارت ارشاد تبدیل به دو معاونت می‌شوند اما طبیعی‌تر این است که معاونت برنامه‌ریزی در معاونت اداری و مالی ادغام شود.

حسینی همچنین درباره وضعیت همکاری نیروهای انسانی معاونت‌هایی که حذف خواهند شد، گفت: نیروها سر جای خودشان هستند و فقط تعداد معاونت‌ها و به تبع آنها ادارات کل کم می‌شود. البته تعدادی از نیروهایمان به شهرستان‌ها منتقل شده‌اند و تعدادی هم بازنشسته شده‌اند و علاوه بر این مقداری کاهش نیرو در آینده خواهیم داشت.

علاوه بر ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و اداری، مالی که خبرش را وزیر ارشاد اعلام کرد، بر اساس اطلاع خبرنگار مهر به زودی معاونت امور مجلس هم با یکی دیگر از معاونت‌های وزارت ارشاد ادغم می‌شود که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که معاونت مزبور، امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی است.



وزیر ارشاد همچنین درباره وضعیت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و دیگر جوایز وابسته به این وزارتخانه که مدتی است به دلیل کناره‌گیری دبیر آنها، بلاتکلیف مانده‌‌اند، افزود: اینطور نیست که حالا یک نفر استعفا داده، کارها بلاتکلیف شده باشد؛ دبیرخانه جایزه کتاب سال در حال انجام کارهای خودش است. معاونت فرهنگی هم که بیکار نیست و در انجام این کارها کمک می‌کند.



وی در پاسخ به این سوال که "آیا رواست که با استعفای یک فرد همه جوایز بدون مسئول بمانند؟ "ادامه داد: اینگونه نیست و به موقع کارهای مربوط به همه جایزه‌ها انجام می‌شود. البته آقای دری (معاون فرهنگی وزارت ارشاد) هنوز کسی را برای این کار به ما معرفی نکرده است.

محمدرضا سرشار بهمن ماه 88 به عنوان دبیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و در مراسم اختتامیه بیست و هشتمین دوره این جایزه حکمش را از رئیس ‌جمهور دریافت کرد. با این حال او 22 مرداد قطع همکاری خود را از دبیری این جایزه البته بعد از حدود یکماه رسانه‌ای کرد.