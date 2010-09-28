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۶ مهر ۱۳۸۹، ۸:۴۹

سازهای ابراهیم قنبری مهر به موزه موسیقی اهدا می‌شود

سازهای ابراهیم قنبری مهر به موزه موسیقی اهدا می‌شود

علی مرادخانی مدیرموزه موسیقی از اهدای مجموعه ای از سازهای استاد ابراهیم قنبری مهر به موزه موسیقی خبر داد.

علی مرادخانی مدیرموزه موسیقی با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف اهدای سازها به خبرنگار مهر گفت : استاد قنبری مهر از برجسته ترین اساتید در ساخت سازهای موسیقی ایران هستند و آثار ارزنده ای در حوزه ساخت ساز دارند و قرار است این سازها طی یک مراسمی در آبان ماه اهدا و رونمایی شود.

وی در ادامه به سایر فعالیت های موزه موسیقی اشاره کرد و گفت : به تازگی سه ساز جدید که متعلق به دوران قاجار است به  موزه اهدا شده که در بین این ساز تار استاد فرج به چشم می خورد ؛ در ادامه فعالیتهای موزه موسیقی مجموعه ای کامل از صفحات قدیمی سنگی از آثار هنرمندان قدیم به موزه اهدا شده است همچنین یک دستگاه ضبط و پخش قدیمی به موزه اهدا شده است این دستگاه یک گرامافون و یک میکروفن دارد و چگونگی ضبط و پخش آثار موسیقی در گذشته را نشان می دهد که دیدن آن خالی از لطف نیست .

مدیرعامل موزه موسیقی در پایان صحبت های خود به همکاری موزه با موسسه نغمه شهر اشاره کرد و گفت : موزه موسیقی با همکاری موسسه نغمه شهر مجموعه ای کامل از ردیف نی استاد حسن کسایی که در برگیرنده ردیف های موسیقی دستگاهی ایران است را به صورت آلبوم در هفته پایانی مهرماه منتشر می کند.    

کد مطلب 1160088

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