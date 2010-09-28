عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت که تصمیم رژیم صهیونیستی برای تمدید شهرک سازی اقدامی تحریک آمیز است.
- یک نظامی آمریکایی به قتل غیر نظامیان افغانی به طور وحشیانه اعتراف کرد.
- سه مبارز فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به نوارغزه به شهادت رسیدند.
- اسقف اعظم ولز اسرائیل را یک رژیم آپارتاید معرفی کرد.
- ژاپن به چین در مورد تحرکات دریایی هشدار داد.
- پسر کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی ژنرال شد.
- رژیم صهیونیستی اعلام کرده که مانع از رسیدن کشتی های حامل کمک های انساندوستانه یهودیان اروپا به غزه خواهد شد.
- "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن مانع از هرگونه تلاش دمشق برای برهم زدن امنیت و ثبات لبنان خواهد شد.
- "جرج میچل" فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه روز پنجشنبه به منطقه سفر می کند.
- "یاسر عبد ربه" دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین اظهار داشت که رژیم صهیونیستی مسئول شکست مذاکرات خواهد بود.
- انتخاب نامزد نهایی ائتلاف اتحاد ملی عراق برای نخست وزیری 5 روز دیگر به تاخیر افتاد.
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