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۶ مهر ۱۳۸۹، ۸:۳۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت که تصمیم رژیم صهیونیستی برای تمدید شهرک سازی اقدامی تحریک آمیز است.

- یک نظامی آمریکایی به قتل غیر نظامیان افغانی به طور وحشیانه اعتراف کرد.

- سه مبارز فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به نوارغزه به شهادت رسیدند.

- اسقف اعظم ولز اسرائیل را یک رژیم آپارتاید معرفی کرد.

- ژاپن به چین در مورد تحرکات دریایی هشدار داد.

- پسر کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی ژنرال شد.

- رژیم صهیونیستی اعلام کرده که مانع از رسیدن کشتی های حامل کمک های انساندوستانه یهودیان اروپا به غزه خواهد شد.

- "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن مانع از هرگونه تلاش دمشق برای برهم زدن امنیت و ثبات لبنان خواهد شد.

- "جرج میچل" فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه روز پنجشنبه به منطقه سفر می کند.

- "یاسر عبد ربه" دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین اظهار داشت که رژیم صهیونیستی مسئول شکست مذاکرات خواهد بود.

- انتخاب نامزد نهایی ائتلاف اتحاد ملی عراق برای نخست وزیری 5 روز دیگر به تاخیر افتاد.

کد مطلب 1160096

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