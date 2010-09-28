ما در دوران دفاع مقدس بیش از آنچه شعار دادیم به دست آوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، "همایش بزرگ موزه انقلاب و دفاع مقدس" همزمان با سالروز گرامیداشت عملیات ثامن الائمه(ع) صبح دوشنبه 5 مهرماه با حضور مقامات کشوی و لشکری در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.

در این مراسم که جمع زیادی از مسئولان دوران دفاع مقدس و فرماندهان ارتش و سپاه حضور داشتند، علاوه بر سخنرانی سرلشکر فیروزآبادی، جانشین فرماندهی سپاه و ارتش، وزیر جهاد کشاورزی و دکتر محسن رضایی نیز سخنرانی کردند.

محسن رضایی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی، ساخت موزه دفاع مقدس را کاری زینبی توصیف کرد و با مقایسه دوران دفاع مقدس با واقعه عاشورا گفت: 20 سال از پایان جنگ می گذرد اما هر از چند گاهی شاهد هجومهای داخلی و خارجی برای دفن پیام مقاومت ملت ایران هستیم.

وی تأکید کرد: برای من خیلی عجیب است امروز کسانی که در آن سالها با صدام بودند و از صدام حمایت می کردند امسال در رسانه هایشان به دفاع مقدس ما پرداختند اما درعین اینکه ظاهرا با ملت ایران همراهی می کنند زیرکانه سعی دارند فلسفه این قیام ملت ایران را به انحراف بکشند.

فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس با اشاره به شبهاتی که درمورد جنگ تحمیلی طی سالهای پس ازجنگ ایجاد شده است، گفت: گاهی دررسانه هایشان می گویند که ایران می توانست ازجنگ جلوگیری کند ومدتی بعد می گویند که چرا بعد ازآزادی خرمشهر جنگ ادامه پیدا کرد و یا سخنان دیگر اما این رسانه های غربی چه چیزی را در جنگ پیدا کردند که اینگونه عمل می کنند؟ آنها در جنگ به این معنا پی بردند که اگر این ارزش و فرهنگ و انقلاب از بین نرود ممکن است جنگ ایران و عراق تبدیل به عاشورای مجددی شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به قیام عاشورایی امام حسین(ع) تصریح کرد: اگر عاشورا نبود نه تنها تشیع که تسننی وجود نداشت و حتی اسلامی هم نبود و خون امام حسین(ع) آب حیاتی برای درخت اسلام شد.

وی با طرح این سؤال که چرا غربیان از دفاع مقدس ملت ایران می ترسند، پاسخ داد: آنها به این رسیده اند که اگر این جنگ به نیروی محرکه دیگری در کنار عاشورا و کربلا تبدیل شود، بساط قدرتهای پوشالی را از بین می برد. لذا اول در کنار صدام قرار گرفتند و وقتی نتوانستند این قیام را از بین ببرند در کنار تکنوکراتها بحث خسارات عظیم جنگ را مطرح کردند و بعد از مدتی درلباس لیبرالها شبهه ادامه جنگ پس ازفتح خرمشهر را مطرح کردند. شما مطمئن باشید که این هجومهای داخلی وخارجی نسبت به دوران دفاع مقدس تا قرنها در آینده دامه خواهد داشت.

وی با تأکید برساخت موزه انقلاب و دفاع مقدس، یادآور شد: دراین موزه خوب است بخشهای مختلف تاریخ انقلاب ودفاع مقدس به نمایش گذاشته شود و یکی از مقاطعی که کمتر به آن پرداخته شده است مقطع بعد از 22 بهمن 57 تا 31 شهریور 59 است. در این مقطع 2 ساله حوادث بسیاری در ایران اتفاق افتاد که اگر دشمن در آنجا موفق می شد اصلا جمهوری اسلامی نبود که بخواهند جنگ را علیه ایران به راه بیندازند.

رضایی با تأکید بر وحدت میان ارتش و سپاه درطول جنگ تحمیلی، از مواضع رئیس جمهور در سفر اخیر وی به مقر سازمان ملل تجلیل کرد و گفت: آنچه پشتوانه ماست و دشمن از آن هراس دارد، دفاع مقدس است.

وی با تشریح شرایط نابسامان ایران با وقوع جنگ تحمیلی، تأکید کرد: ما در دوران دفاع مقدس بیش ازآنچه شعار دادیم به دست آوردیم ما همواره می گفتیم جنگ تا سقوط صدام اماهیچگاه نگفتیم که دولت بعد از صدام را هم تشکیل می دهیم اما شما می بینید که تمام کسانی که الان در رأس دولت عراق هستند کسانی هستند که بعد از آزادی خرمشهر تا آخر جنگ چه در شکل سپاه بدر و یا قرارگاه رمضان در شمال عراق تربیت شدند و اینها دوستان صمیمی ما هستند.

وی با اشاره به سخن معاون اوباما در سفر به عراق گقت: این فرد می گوید اینکه می گویند ایران تعیین کننده دولت عراق است، درست نیست چون مدتها است اینها در انتخابات پیروز شدند اما نمی توانند دولت تشکیل دهند.

محسن رضایی در پایان با تأکید بر ساخت موزه دفاع مقدس، گفت: امیدواریم با ساخت این موزه اثر جاودانه ای از عاشورای ایران تقدیم نسلهای آینده کنیم.



امیر موسوی: ساخت موزه دفاع مقدس از اهداف انقلاب اسلامی است



در این همایش امیر سیدرحیم موسوی نیز طی سخنان کوتاهی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات شکست حصر آبادان و دیگر شهدای هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد: یکی از برجسته تریین ویژگی های رزمندگان اسلام این است که بالاترین هدف برای آنان اجرای تکلیفی است که ولی امر مسلمین بر گردن آنان گذاشته است.



جانشین فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر لزوم ساخت موزه دفاع مقدس، افزود: اگر ما آدرس دقیقی از دفاع مقدس به آیندگان منتقل نکنیم آنها مسیر را گم می کنند.



وی ساخت موزه دفاع مقدس را از اهداف انقلاب اسلامی دانست و گفت: برای رسیدن به یک هدف مراقب باشیم که پایمان را روی همرزمان خود نگذاریم.



سردار سلامی: شیرینی بیان تاریخ، انصاف و حقیقت نگاری است



در ادامه این همایش، سردار حسین سلامی نیز به بیان نقطه نظرات خود درباره ساخت موزه انقلاب و دفاع مقدس پرداخت و گفت: دفاع مقدس ایران به مانند موجود زنده ای دارای کالبد و روح است و باید دفاع مقدس را با تمام شاکله ظاهری و معنوی منتقل کنیم.



جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: دفاع مقدس جنگ جانانه ای بود که همه عالم در یک ائتلاف نانوشته علیه یک ملت تازه متولد شده، بسیج شدند و اوج هنرنمایی و اعجاز امام و ملت ایران دراین بود که در اوج ناهمترازی ، یک پیروزی قاطع و کامل را به نام اسلام در سیمای یک ملت به نمایش گذاشتند.



سردار سلامی نهضت ملت ایران را به تأسی از نهضت عاشورا دانست و افزود: انقلاب اسلامی حیات مجدد اسلام بود. هیچگاه نباید پیروزی ها به نام شمشیرها ثبت شود بلکه باید به نام ایمان نوشته شود. امام اصالت قدرت و تأثیر را به ایمان دادند و این معرفی حقیقت قدرت بود.



وی با تأکید بر نقش مردم در دوران دفاع مقدس، افزود: امام توانست خود را در قلبها جای دهد و باطنها را به جوش آورد و از انسانهای عادی رهبران بزرگ بسازد. جنگ آمیزه ای از تدبیر، عشق، امید و زیباترین تجربیات روح بشری بود. جنگ محل ظهور مهمترین ترین عناصر بشری بود.



سردار سلامی در مورد موزه دفاع مقدس نیز گفت: موزه باید نشان دهنده بخشی از عظمت دفاع مقدس را نشان دهد.



جانشین فرماندهی سپاه با تأکید بر ظهور خلاقیتهای خاص در دوران دفاع مقدس، گفت: شیرینی بیان تاریخ، انصاف و حقیقت نگاری است و باید ارزش و سهم همه دراین حادثه دیده شود وما نیز در کنار برادران ارتش امادگی داریم که فعالیتهایی را برای انتقال دفاع مقدس به نسلهای آنیده داشته باشیم.