مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه کشور

ایران :
محسنی اژهای: وقف دانشگاه آزاد از نظر فقهی درست نیست
معاون مرکز گسترش فناوری اطلاعات خبر داد: ویروس جدید به سراغ کامپیوترهای خانگی میآید
زلزله شدید فارس و بوشهر را لرزاند
وزیر رفاه خبر داد: امکان جدید برای ثبت شماره حساب خانوارها
تفاهم:
معاون سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام کرد: 560 محصول، استاندارد اجباری
معاون وزیر راه: تلفات جادهای؛ سونامی و زلزله پنهان
تاکسیهای تویوتا کمری به خیابانهای تهران میآیند
معاون سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام کرد: 560 محصول، استاندارد اجباری
معاون وزیر راه: تلفات جادهای؛ سونامی و زلزله پنهان
تاکسیهای تویوتا کمری به خیابانهای تهران میآیند
جام جم :
پاسخهای اژهای به مهمترین پرسشهای قضائی
تداوم کارشکنی برخی طلافروشان در اجرای قانون
طرح آبرسانی غدیر آبادان به بهره برداری رسید
پاسخهای اژهای به مهمترین پرسشهای قضائی
تداوم کارشکنی برخی طلافروشان در اجرای قانون
طرح آبرسانی غدیر آبادان به بهره برداری رسید
جوان:
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: انحلال مجاهدین و مشارکت
سردار علی فضلی: میخواستند مرز خودی و غیرخودی را مخدوش کنند
رئیس اتاق تهران: اقتصاد مقاومت را در 3 حوزه پی میگیریم
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: انحلال مجاهدین و مشارکت
سردار علی فضلی: میخواستند مرز خودی و غیرخودی را مخدوش کنند
رئیس اتاق تهران: اقتصاد مقاومت را در 3 حوزه پی میگیریم
حمایت:
تاکید وزیران خارجه ایران و آلمان بر ضرورت آغاز گفتگوهای هستهای
کاهش استفاده از خودروهای شخصی با هدفمندی یارانهها
احمدینژاد: بار اصلی ماموریت انقلاب به دوش زنان است
تاکید وزیران خارجه ایران و آلمان بر ضرورت آغاز گفتگوهای هستهای
کاهش استفاده از خودروهای شخصی با هدفمندی یارانهها
احمدینژاد: بار اصلی ماموریت انقلاب به دوش زنان است
خراسان:
اظهارات محسنی اژهای درباره کهریزک، وقف دانشگاه آزاد و انحلال حزب مشارکت و مجاهدین
با حضور رئیس جمهور: بزرگترین پروژه آبرسانی کشور در آبادان افتتاح شد
بازارهای پرسودی که یکی یکی از دست میدهیم، دیروز آسیای میانه، امروز عراق
مخابرات به بازپرداخت 138 هزار تومان اضافه دریافتی قیمت سیم کارتها ملزم شد
دنیای اقتصاد:
رئیس سازمان امور مالیاتی خطاب به طلافروشان: تبعیض مالیاتی منتفی است
پیمان انرژی بین غولهای مصرف کننده و تولید کننده
تغییر روش کشف قیمت سهام در بورس تهران
بسته جدید نرخ سود بانکی در شورای پول
شرق:
محسنی اژهای: شرط رسیدگی به شکایت هفت اصلاح طلب
اندیشه نو لغو امتیاز شد
صبح دیروز در بزرگراه قزوین- تهران؛ تصادف تریلر با اتوبوس 14 قربانی گرفت
15 مهر در ابوظبی؛ تیم ملی فوتبال ایران در مقابل برزیل
صبح اقتصاد:
عزم واحدهای پتروشیمی در تولید بنزین ستودنی است
ساخت 200 سد بلند در کشور
تعیین استراتژی مشخص برای صادرات خرما
در پی ممنوعیت واردات پنبه، صنعت نساجی ایران با بحران مواجه خواهد شد
عزم واحدهای پتروشیمی در تولید بنزین ستودنی است
ساخت 200 سد بلند در کشور
تعیین استراتژی مشخص برای صادرات خرما
در پی ممنوعیت واردات پنبه، صنعت نساجی ایران با بحران مواجه خواهد شد
فرهیختگان:
سخنگوی قوه قضائیه: قصاص سکینه محمدی مقدم بر سنگسار است
زلزله 1/6 ریشتری در فارس
روزهای صعود دلار؛ سرمایههای سرگردان به بازار ارز سرازیر شد
سخنگوی قوه قضائیه: قصاص سکینه محمدی مقدم بر سنگسار است
زلزله 1/6 ریشتری در فارس
روزهای صعود دلار؛ سرمایههای سرگردان به بازار ارز سرازیر شد
کیهان:
نتیجه نظرسنجیهای دانشگاه مریلند و موسسه زاگبی؛ 95 درصد مردم کشورهای عربی: در مسئله هستهای کنار ایران ایستادهایم
هیچ صنفی حق سرپیچی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را ندارد
آمریکا در حمله هوایی به وزیرستان 15 غیرنظامی را کشت
نتیجه نظرسنجیهای دانشگاه مریلند و موسسه زاگبی؛ 95 درصد مردم کشورهای عربی: در مسئله هستهای کنار ایران ایستادهایم
هیچ صنفی حق سرپیچی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را ندارد
آمریکا در حمله هوایی به وزیرستان 15 غیرنظامی را کشت
گسترش صنعت:
توافق برای ساخت کارخانههای تولید تراکتور و پارچه ایران 9 کارخانه دیگر در بولیوی میسازد
فروش 405 کم مصرف در نمایندگیهای ایران خودرو
فرصت دوباره موسسه استاندارد به خودروسازان برای ارتقای کیفیت
با حضور رئیس جمهوری؛ طرح بزرگ آبرسانی غدیر در آبادان افتتاح شد
توافق برای ساخت کارخانههای تولید تراکتور و پارچه ایران 9 کارخانه دیگر در بولیوی میسازد
فروش 405 کم مصرف در نمایندگیهای ایران خودرو
فرصت دوباره موسسه استاندارد به خودروسازان برای ارتقای کیفیت
با حضور رئیس جمهوری؛ طرح بزرگ آبرسانی غدیر در آبادان افتتاح شد
ملت ما:
سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد: انحلال مشارکت و مجاهدین انقلاب
ادامه عقب نشینی دولت در برابر اصناف
ایران- برزیل 15 مهر در ابوظبی
سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد: انحلال مشارکت و مجاهدین انقلاب
ادامه عقب نشینی دولت در برابر اصناف
ایران- برزیل 15 مهر در ابوظبی
همشهری:
تاکید دولت و مجلس بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
محمدباقر قالیباف: تحقق وعده الهی را با تمام وجود در دوران مقدس حس کردیم
زلزله 1/6 ریشتری در فارس
تاکید دولت و مجلس بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
محمدباقر قالیباف: تحقق وعده الهی را با تمام وجود در دوران مقدس حس کردیم
زلزله 1/6 ریشتری در فارس
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