جادوي به كارگيري پرده آبي درفيلم كاپيتان اسكاي ودنياي فردا

نمايي ازفيلم " كاپيتان اسكاي ودنياي فردا "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" به نقل ازبي بي سي اين اثركه ازحضور" جودلاو"،" آنجلينا جولي " و" گويينت پالترو" درنقشهاي محوري سود مي جويد رويدادهاي نيويورك را دردهه 1930 روايت مي كند.

" پالترو" دراين اثرنقش گزارشگري به نام " پولي پركينز" رابازي مي كند كه براي جلوگيري ازعمليات گروهي ازدانشمندان براي ازبين بردن جهان ، به كاپيتان اسكاي ( با بازي جودلاو) مي پيوندد.

براي خلق دنياي اعجاب انگيز اين اثر، هنرپيشگان درمجاورت پرده آبي قرارگرفتند وپس ازفيلمبرداري نماها ، هزاران جلوه ويژه به اين صحنه ها اضافه شد.

" كري كورنان "، كارگردان تازه كارسينما بالغ برده سال برروي اين پروژه 70 ميليون دلاري كاركرد.اوابتدا مجموعه اي ازنماها رابرروي كاغذ ترسيم كرده وسپس برروي لپ تاپ شخصي اش منتقل مي كرد.

" گويينت پالترو" دراين مورد مي گويد:" ما با دريايي ازرنگ آبي مواجه بوديم .همه جا به رنگ آبي بود ازسقف گرفته تا ديوارها همگي به رنگ آبي بود ونقطه هايي نيزبراي حركت مناسب هنرپيشگان علامت گذاري شده بود."

" جودلاو" با اشاره به اينكه كاركردن به اين نحوچندان آسان نبوده ، خاطرنشان كرد:" گهگاه كاربسياردشوارمي شد با اين وجود درعين حال شما احساس مي كرديد كه ذهنتان آزاد است ."