کمباینهای جدید برنج باید در اختیار تعاونی های تولید قرار گیرد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه درصد ضایعات کمباین های جدید یک درصد است، افزود: این در حالیکه مجموع ضایعات برنج 30 درصد یعنی 25 درصد مربوط به کارخانه های شالیکوبی و پنج درصد مربوط به کمباین های قدیمی است.

وی خاطرنشان کرد: کمباین های جدید میسیوبیشی برنج های که در اثر کود دهی زیاد ورس (خوابیده) باشند به راحتی برداشت می کنند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: این کمباینها روزانه می توانند محصول سه هکتار شالیزار را برداشت کنند که این امردر کاهش حجم کار، هزینه ها و همچنین بالا بردن سرعت عملیات موثر است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه یکی از مباحث مهمی که در بخش افزایش بهره وری از طریق کاهش هزینه های تولید موثر است، مقوله "مکانیزاسیون کشاورزی" است، امسال چند درصد شالیزارهای استان گیلان به وسیله ماشین های دورگر برداشت می شوند و برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی چه برنامه ای دارید، اظهارداشت: بالا بودن هزینه تولید یکی از مشکلاتی شالیکاران است ضمن اینکه وسعت زمین کشاورزی کم یعنی هفت دهم هکتار است.

روحی ماسوله گفت: بالا بردن ضریب مکانیزاسیون در شالیزارها و همچنین بالا بردن سطح عملکرد باعث ارتقای سطح کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی می شود.

وی با بیان اینکه امسال 25 هزار هکتار زمین شالیکاری در گیلان بصورت مدرن کشت شده و 60 هزار هکتار مکانیزه برداشت می شود، یادآور شد: در حدود 60 درصد از شالیزارهای که برای طرح تجهیز آماده شده اند و برخی شالیزارهای که کرتهای بزرگ دارند، به روش مکانیزه برداشت می شوند.