به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا که در نشست خبری پس از دیدار مقابل ایران صحبت می‎کرد، ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: البته این بازی یکی از بهترین دیدارهای ما نبود اما از نتیجه به دست آمده و اینکه تیمم پیروز میدان شد، خوشحالم.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی تیم ملی والیبال ایتالیا برای هر بازی دستیابی به برد است، ادامه داد: بازیکنان برای این منظور به شایستگی تمرین می‎کنند.

"آندره‌آ آناستازی" همچنین از عملکرد بازیکنان ایتالیا در مصاف با ایران تقدیر کرد و گفت: می‎خواهم به بازیکنانم تبریک بگویم. به ویژه به "لاسکو"، "تراویسا"، "ورمیلیو" و "سالا" که همکاری خوبی برای کسب نتیجه داشتند.

سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا همچنین در مورد دیدار تیمش برابر آلمان و پورتوریکو درمرحله دوم مسابقات قهرمانی مردان جهان خاطرنشان کرد: آلمان تیمی در سطح بالاست و قبل از مسابقات تجربه دیدار با این تیم را به دست آوردیم. آلمان مربی و بازیکنان بزرگی دارد.

وی تاکید کرد: پورتوریکو هم نفرات خوبی در اختیار دارد. خوب است که ما زمان زیادی برای آماده سازی جهت رویارویی دوباره با این دو تیم داریم.

تیم ملی والیبال ایتالیا با پیروزی 3 بر 2 مقابل ایران به عنوان تیم نخست گروه A راهی مرحله دوم مسابقات قهرمانی مردان جهان شد. این دیدار در استادیوم مدیولانوم فوروم شهر میلان برگزار شد و تیم کشورمان به واسطه شکست در این بازی از دور مسابقات حذف شد.

هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهن تا 18 مهرماه در ایتالیا پیگیری خواهد شد.