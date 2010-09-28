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۶ مهر ۱۳۸۹، ۸:۵۷

والیبال قهرمانی جهان-ایتالیا/

سرمربی ایتالیا: به تیمم می‎بالم که موفق به شکست ایران شد

سرمربی ایتالیا: به تیمم می‎بالم که موفق به شکست ایران شد

"آندره‌آ آناستازی"، سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا با خشنودی از پیروزی برابر ایران گفت: از این بابت به تیمم و بازیکنانی که دارم، می‌بالم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا که در نشست خبری پس از دیدار مقابل ایران صحبت می‎کرد، ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: البته این بازی یکی از بهترین دیدارهای ما نبود اما از نتیجه به دست آمده و اینکه تیمم پیروز میدان شد، خوشحالم.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی تیم ملی والیبال ایتالیا برای هر بازی دستیابی به برد است، ادامه داد: بازیکنان برای این منظور به شایستگی تمرین می‎کنند.

"آندره‌آ آناستازی" همچنین از عملکرد بازیکنان ایتالیا در مصاف با ایران تقدیر کرد و گفت: می‎خواهم به بازیکنانم تبریک بگویم. به ویژه به "لاسکو"، "تراویسا"، "ورمیلیو" و "سالا" که همکاری خوبی برای کسب نتیجه داشتند.

سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا همچنین در مورد دیدار تیمش برابر آلمان و پورتوریکو درمرحله دوم مسابقات قهرمانی مردان جهان خاطرنشان کرد: آلمان تیمی در سطح بالاست و قبل از مسابقات تجربه دیدار با این تیم را به دست آوردیم. آلمان مربی و بازیکنان بزرگی دارد.

وی تاکید کرد: پورتوریکو هم نفرات خوبی در اختیار دارد. خوب است که ما زمان زیادی برای آماده سازی جهت رویارویی دوباره با این دو تیم داریم.

تیم ملی والیبال ایتالیا با پیروزی 3 بر 2 مقابل ایران به عنوان تیم نخست گروه A راهی مرحله دوم مسابقات قهرمانی مردان جهان شد. این دیدار در استادیوم مدیولانوم فوروم شهر میلان برگزار شد و تیم کشورمان به واسطه شکست در این بازی از دور مسابقات حذف شد.

هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهن تا 18 مهرماه در ایتالیا پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 1160129

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