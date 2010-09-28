تلاش شرکتهای آلمانی برای ورود به بازار ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تاگس اشپیگل گزارش داد که شمار قابل توجهی از شرکت های آلمانی با بی اعتنایی به تحریم های یکجانبه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای ورود به بازار سودآور این کشور هستند.

در همین حال "مایکل توکوس" رهبر تجاری اتاق ایران-آلمان در این باره می گوید: در پی تلاش شرکت های آلمانی برای ورود به بازار ایران هم اکنون تغییری در روابط تجاری برلین-تهران ایجاد شده است.

به نوشته این روزنامه آلمانی، با وجود صدور قطعنامه ضد ایرانی صادارات آلمان به این کشور در شش ماه نخست سال جاری به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت.

تاگس اشپیگل در ادامه می نویسد: شرکت های آلمانی در شش ماه نخست سال جاری کالاهایی به ارزش 1.85 میلیارد یورو به ایران فروخته اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال 2009 افزایش 14 درصدی داشته است. همچنین شاهد افزایش 88 درصدی در کالاهای وارداتی به میزان 280 میلیون یورو بوده ایم.

در همین حال آمارهای رسمی نشان می دهد که صادرات آلمان به ایران در سال گذشته به 3.7 میلیارد یورو رسیده است و تقریبا 9 درصد از کالاهای وارداتی این کشور از آلمان تامین می شود.

به نوشته تاگس اشپیگل، با وجود تحریم های یکجانبه غرب علیه برنامه هسته ای ایران، آلمان به عنوان شریک تجاری مهم این کشور باقی مانده و در سال 2008 پس از چین و امارات متحده عربی مهمترین شریک تجاری ایران بوده است.

این روزنامه آلمانی در ادامه می نویسد: همچنین بیش از 40 هزار فرصت شغلی در آلمان به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر روابط تجاری برلین-تهران قرار گرفته اند.