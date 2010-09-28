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۶ مهر ۱۳۸۹، ۹:۱۸

مسابقات روباتیک خوارزمی در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

مسابقات روباتیک خوارزمی در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

سومین دوره مسابقات ملی روباتیک خوارزمی از 27 تا 30 مهرماه از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره مسابقات ملی روباتیک خوارزمی از 27 مهرماه آغاز می شود و تا 30 مهرماه ادامه دارد. این دوره از مسابقه با حضور 617 تیم در 22 رشته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

تیمهای شرکت کننده در مسابقات روباتیک خوارزمی در لیگهایی چون شبیه سازی دو بعدی فوتبال، روبات های مین یاب خودکار، روباتهای زیر ردیایی، روبات های پرنده، ماشین های شیمیایی، روبات های مرغ پیما، فوتبالیست سایز کوچک، روبات های انسان نما، روبات های امدادگر واقعی، روبات های خانگی، روباتهای استاندارد فوتبالیست دانش آموزی، شبیه ساز امداد، عامل هوشمند در تجارت الکترونیکی و شبیه سازی جنگ به رقابت می پردازند.      

همزمان با برگزاری این مسابقه، مسابقات بین المللی روباتیک جام دانشگاه امیرکبیر نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1160146

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