معاون صدا بر بیان صحیح ادبیات فارسی تاکید زیادی دارد

مهدی لبیبی، مدیر اداره کل پژوهش معاونت صدای سازمان صدا وسیما درباره برنامههای جدید معاونت صدا به خبرنگار مهر گفت: امسال برای هر مناسبتی از قبل برنامهریزی کردیم تا برنامههایی مناسب تهیه و روی آنتن برود. مثلاً از الان برای 13 آبان روز دانشآموز برنامهریزی شده تا برنامههای مناسب با این روز پخش شود. اداره کل پژوهش در معاونت صدا هم باید به عنوان یک پشتوانه فکری برای شبکههای رادیویی باشد تا در مناسبتها بهترین عملکرد را داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: آقای صوفی، معاون محترم صدای سازمان صدا و سیما بر مسئله نظارت تاکید زیادی دارد تا رادیو به لحاظ محتوایی و ساختاری سرآمد باشد. او تاکید زیادی بر بیان صحیح ادبیات فارسی دارد و معتقد است باید کلمات درست ادا شوند و نباید اشتباهی در این باره باشد، چرا که رادیو باید به عنوان یک مرجع مورد استفاده شنوندگان قرار بگیرد.
مدیر اداره کل پژوهش معاونت صدا خاطرنشان ساخت: گزارشهای نظارتی ماههای اخیر نسبت به پارسال نشان میدهد تعداد اشتباهها خیلی به ندرت شده است. در شش ماهه دوم مناسبتهای مختلف همچون محرم و دهه فجر داریم و سعی میکنیم برنامههای مناسب تهیه و پخش شود. البته برخی مناسبتهای مذهبی و ملی با یکدیگر تلاقی پیدا کرده است. مثلاً شب یلدا با ایام محرم. در این تلاقیها مناسبت مذهبی در اولویتها قرار دارند. البته به این معنا نیست که از مناسبت ملی غافل خواهیم ماند، اما بیشتر به مناسبت مذهبی بیشتر بپردازیم.
لبیبی با اشاره به نمایشهای رادیویی توضیح داد: حجم نمایشهای متنوع افزایش مییابد. مثلاً در هفته دفاع مقدس نمایشهای مناسبی برای پخش تهیه شد. همچنین در شش ماهه اول امسال نشستهای خوبی با اساتید دانشگاه داشتیم و از نظرات آنها نهایت استفاده را بردیم. این نشستها در شش ماهه دوم ادامه دارد.
وی درباره راهاندازی کمیته کتاب و کتابخوانی در معاونت صدا توضیح داد: مدیران طرح و برنامه شبکههای مختلف رادیویی عضو این کمیته هستند و معرفی کتابهای مختلف و مناسب از هر شبکه متناسب با ماموریتهایشان در دستور کار آنها قرار دارد. مثلاً رادیو تجارت کتابهای اقتصادی و رادیو ورزش کتابهای ورزشی را معرفی میکنند. با این هدف قصد داریم فرهنگ کتابخوانی را ترویج دهیم.
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