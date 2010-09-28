انتقاد از هیئت رئیسه مجلس در جلوگیری از اعلام وصول استیضاح خلیلیان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی سنایی نماینده نهاوند در جلسه علنی روز سه شنبه با استناد به ماده 219 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر چگونگی تهیه و اعلام وصول طرح استیضاح هیئت وزیران، اظهار داشت: بر اساس این ماده هر طرح استیضاحی که به امضای 10 نفر از نمایندگان برسد باید صریحا و با ذکر مواد از سوی هیئت رئیسه اعلام شود.

وی ادامه داد: هم اکنون 2 ماه از جمع آوری امضا برای طرح استیضاح وزیر کشاورزی می گذرد در هیچ جای آیین نامه نیز تصریح نشده که هیئت رئیسه موظف است یا اختیار دارد زمان را بخرد یا امضا کنندگان طرح استیضاح دسته جمعی نزد نایب رئیس مجلس بروند و برای اعلام وصول آن التماس کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوع برخورد هیئت رئیسه با طرح استیضاح و سئوال نمایندگان را کسر شان آنان خواند و گفت: این طرح که به امضای بسیاری از نمایندگان رسیده به هیچ وجه سیاسی نیست و صرفا یک بحث کاری است. متاسفانه مدام از طرف هیئت رئیسه با این بحث مواجه هستیم که می گویند بر استیضاح اصرار نکنید و یا عقب بکشید. حتی ما نشست های زیادی هم برگزار کردیم. لابی هایی صورت می گیرد که شان نمایندگان را کاهش می دهد و برای پس گرفتن امضاها اصرار وجود دارد.

سنایی گفت: وزارتخانه جهاد کشاورزی، وزارتخانه ای است که 9 ماه است که معاونت پارلمانی آن تعطیل شده، حال شما به عنوان رئیس مجلس بگویید برخوردی که هیئت رئیسه با طرح استیضاح می کند از چه جایگاهی است؟

لاریجانی در پاسخ به سنایی گفت: ما برای طرح سئوال در مجلس مشکلی نداریم. در مورد طرح استیضاح هم نه التماسی بوده و نه فشاری، این حق شماست.

رئیس مجلس ادامه داد: آقایانی که با من در خصوص طرح استیضاح وزیر کشاورزی صحبت کردند این حرف را از من شنیده اند، بنابراین اگر طرح استیضاح زیر 10 امضا داشته باشد قابل طرح نیست. بحثی که مطرح شده بود این بود که دوستان یک جلسه بگذارند تا صحبت ها شنیده شود و دلایل مطرح شود اگر طرح بالای 10 امضا داشت می تواند خوانده شود.