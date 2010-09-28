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۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

شهردار کرج عنوان کرد:

خطرآفرین بودن عوارضی کرج را بارها هشدار دادیم

خطرآفرین بودن عوارضی کرج را بارها هشدار دادیم

کرج - خبرگزاری مهر: سید علی آقازاده با ابراز تاسف از حادثه مرگبار تصادف کرج از هشدار قبلی مدیریت شهری کرج نسبت به خطرآفرین بودن عوارضی این اتوبان خبر داد.

شهردار کلانشهر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با ابراز تاسف از تصادف دلخراش در عوراضی اتوبان کرج قزوین که منجر به کشته  شدن 14 نفر و زخمی شدن 31 نفر از هموطنان شد؛ از هشدار قبلی مدیریت شهری کرج نسبت خطرآفرین بودن عوارضی این اتوبان خبر داد.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه عوارضی در حیطه اختیار شهرداری کرج نبوده است با پیگیری های متعدد و با تصمیم شورای تامین فرمانداری شهرستان کرج نزدیک به دو سال پیش این عوارضی تعطیل و مقرر شد سازه های آن نیز جمع آوری شود که به دلیل مخالفت وزارت راه با تصمیم شورای تامین این امر محقق نشد.

شهردار کرج از حضور سریع و به موقع آتش نشانی و عوامل شهرداری در سانحه تصادف خبر داد و گفت: نیروهای آتش نشانی و شهرداری منطقه 5 در زمانی کمتر از هشت دقیقه با تمامی امکانات و تجهیزات  در محل وقوع حادثه حاضر بودند.

این مسئول از ایجاد مشکلات فراوان این عوارضی در سالهای گذشته سخن گفت و اظهار داشت: ایجاد مشکلات ترافیکی، امنیتی، تجمع متکدیان، خرید و فروش مواد مخدر و ... سبب شد تا با پیگیریهای مجموعه مدیریت شهری شورای تامین فرمانداری شهرستان کرج نسبت به جمع آوری و تعطیلی این عوارضی تصمیم گیری کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه وزارت راه مصوبه این شورا را مبنی بر برچیده شدن سازه های عوارضی را  نپذیرفت، گفت: حدود 15 ماه از طی شدن روند قانونی این موضوع می گذرد.

 شهردار کرج عنوان کرد: کارشناسان پلیس کم کردن ناگهانی سرعت اتوبوس به دلیل اینکه باید وارد یک لاین هدایت شده قرار می گرفته را به عنوان دلیل اصلی تصادف و برخورد با سازه های عوارضی را از اصلی ترین دلایل تعداد بالای کشته و زخمی های این حادثه برشمرد.

کد مطلب 1160198

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