به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین سخنران این مجموعه نشستها حسین معصومی همدانی است که پنجم آبان‏ماه با موضوع "ابن‌هیثم و مسئله کمی‌کردن کیفیات" سخنرانی می کند.

"شرایط فعالیت علمی از نظر مایکل پولانی" با سخنرانی مهدی نسرین (19 آبان)، "آفرینش‌گرایی: تاریخچه و مسائل فلسفی" با سخنرانی امیر احسان کرباسی‌زاده (دهم آذر)، "تبیین تکاملی اخلاق" با سخنرانی حسن میانداری (17 آذر) از دیگر سخنرانیهای این دوره اعلام شده اند.

"در باب اصول ریاضیات" با سخنرانی سید نصرالله موسویان (اول دی) و "فلسفه علم و آموزش علم" با سخنرانی حسین شیخ‌رضایی (هشتم دی) نیز دیگر برنامه ها هستند.

همچنین در ادامه این نشستها، شهرام پازوکی با موضوع "معنای صنعت در حکمت اسلامی بر اساس رساله صناعیه میرفندرسکی" (15 دی)، لاله قدک‌پور با موضوع "عملگر منطقی «نفی» در زبان طبیعی" (22 دی) و ضیاء موحد با موضوع "ابن‌سینا و جهانهای ممکن" (29 دی) سخنرانی می کنند.

تمامی این سخنرانیها در روزهای چهارشنبه، ساعت 16:30 در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در تهران، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره چهار برگزار می شود.