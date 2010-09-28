520 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در گلستان وجود دارد

ابوطالب جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این آموزشگاه ها در رشته های مختلف فعال هستند و ظرفیت آموزش 45 هزار نفر در سال جاری دارند.

وی اظهار داشت: در مجموع در سال جاری به 56 هزار نفر در آموزشگاه های آزاد و دولتی استان آموزشهای فنی و حرفه ای ارائه می شود.

وی از راه اندازی واحد مشاوره و آمادگی شغلی در این اداره کل خبر داد و گفت: بر ای ما به عنوان تنها بنگاه آموزشی، اشتغال کارآموزان به عنوان نتیجه امری مهم است.

مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان گفت: میزان جذب هنرجویان در رشته های طرح 18 ماهه بیش از 95 درصد در استان گزارش شده است.

وی عنوان کرد: همچنین در رشته های درجه یک نیز 75 درصد هنرجویان و فارغ التحصیلان دوره ها فنی و حرفه ای جذب بازار کار شده اند.

وی ظرفیت پذیرش هنرجو در دوره های 18 ماهه را حدود 100 نفر و در رشته های درجه 1 حدود هزار و 200 تا هزار و 800 نفر اعلام کرد.