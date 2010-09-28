به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان همایش "واقعیتها، تصورات و کارکردهای آگاهی" در نظر دارند با تأکید بر تحولات نظری در حوزه مطالعات اخیر در باب آگاهی، موضوع تفکر آگاهانه را در کانون مباحث خود قرار دهند.

برنارد بارز از مؤسسه علوم اعصاب لاجولا، روی بومستر از دانشگاه ایالتی فلوریدا، پاتریشیا چرچلند از دانشگاه سن‏دیگو، مت لیبرمن از دانشگاه کالیفرنیا از سخنرانهای این همایش هستند .

ایزکوئل مورسلا از دانشگاه ایالتی سان‏فرانسیسکو، جاناتان شولر از دانشگاه سانتا باربارا نیز دیگر سخنرانهای این همایش معرفی شده اند.