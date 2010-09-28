احتمال استیضاح محرابیان به دلیل اظهارات ندیمی درباره بیانات امام (ره)

مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب یاد آور شد: معاون پارلمانی وزیر صنایع در مصاحبه ای جملات امام مبنی بر اینکه "حکومت ایران جمهوری اسلامی است نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد" همچنین "مجلس در راس امور است " را زیر سئوال برده است .

وی افزود: وزیر صنایع باید نسبت به سخنان معاون خود موضع مناسبی را اتخاذ کند و اگر تا ظهر این معاون را برکنار نکند استیضاح وی در مجلس کلید خواهد خورد.

نصیر پور با بیان اینکه با خود معاون پارلمانی مجلس نیز درباره این نقطه نظراتش صحبت شده است، افزود: وزیر صنایع باید پاسخگوی این رفتار معاون پارلمانی خود باشد.

نصیرپور یادآور شد: نباید بگذاریم که سخنان امام سوء تعبیر شود و این اظهارات غیر قابل قبول است.

ایرج ندیمی نماینده مجلس در دوره ششم و هفتم بوده است .