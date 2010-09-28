آرای توماس پاگ بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر مقالاتی است که در نقد آرای توماس پاگ به نگارش درآمده است.

توماس پاگ از فیلسوفان اخلاق معاصر است. او مباحث و موضوعاتی چون فقر و بی عدالتی جهانی را از منظری اخلاقی مورد بررسی قرار داده است.

او به مسئولیت افراد و کشورها در قبال این موضوعات می‌پردازد. پاگ یکی از منتقدان جدی بی عدالتی جهانی به شمار می‌رود. او نظمهای جهانی را ناعادلانه می‌داند و به نقش این نظمها در فقر کشورها می‌پردازد.

او معتقد است که کشورهای قدرتمند از این نظم ناعادلانه جهانی بیشترین سود را می‌برند. او ادعا می‌کند که شهروندان کشورهای پیشرفته نیز در این مسأله شریک هستند و آنها نیز در این بی عدالتی سهم دارند.

در این کتاب مقالاتی از فیلسوفان سیاسی معاصر از جمله جوشا کوهن و آلیسون جگر در نقد آرای پاگ ارائه شده است. بخشی از کتاب نیز پاسخ پاگ به منتقدان است.

این کتاب با عنوان "توماس پاگ و منتقدانش" با گردآوری آلیسون جگر از سوی انتشارات پالیتی منتشر شده است.