به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، به این ترتیب و برای بدست آوردن 5/3 سهمیه ممکن در بخش مردان 35 تیم آسیایی در پیکارهای انتخابی رقابت خود را آغاز خواهند کرد.
بنابر مکانیزم قرعه کشی، در مرحله اول 22 تیم رنک پایینتر (بر مبنای حضور در بازیهای انتخابی المپیک 2008 پکن) در دو بازی رفت و برگشت در تاریخ 23 فوریه و 9 مارس 2011 (4 و 18 اسفند 1389) دیدار خواهند کرد تا تیم برنده بالا بیاید.
در مرحله دوم، 11 برنده مرحله اول به 13 تیم رنک بالاتر ملحق می شوند تا دوباره در یک بازی پلیآف رفت و برگشت در تاریخهای 19 و 23 ژوئن 2011 (29 خرداد و دوم تیر 1390) بازی کنند.
در مرحله سوم 12 تیمی که صعود کردهاند به سه گروه چهار تیمی تقسیم خواهند شد تا بعد از بازیهای رفت و برگشت تکلیف تیمهای آسیایی در المپیک 2012 لندن را مشخص کنند.
دیدارهای گروهی مرحله سوم از 21 سپتامبر 2011 تا 14 مارس 2012 (30 شهریور تا 23 اسفند 1390) برگزار خواهد شد.
سه تیم برتر هر گروه مستقیم به المپیک می روند و سه تیم دوم از 25 تا 29 مارس 2012 (6 تا 10 فروردین 1391) در یک ورزشگاه باهم رقابت خواهند کرد تا تیم برتر در بازی پلی آف به مصاف نماینده آفریقا برود.
در المپیک 2008 چین، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا به این بازیها صعود کردند اما نه میزبان و نه هیچکدام از سه نماینده دیگر آسیا نتوانستند از مرحله گروهی بالا بروند.
مرحله اول: (تیمهای رده 14 تا 35)
کویت، تایلند، عمان، امارات، ایران، مالزی، اندونزی، یمن، هنگ کنگ، اردن، هند، پاکستان، میانمار، مالدیو، فلسطین، سنگاپور، بنگلادش، ترکمنستان، تاجیکستان، چین تایپه، قرقیزستان و سریلانکا در مرحله اول بازی می کنند.
کویت، تایلند، عمان، امارات، ایران، مالزی، اندونزی، یمن، هنگ کنگ، اردن، هند، پاکستان، میانمار، مالدیو، فلسطین، سنگاپور، بنگلادش، ترکمنستان، تاجیکستان، چین تایپه، قرقیزستان و سریلانکا در مرحله اول بازی می کنند.
مرحله دوم: (تیمهای رده یک تا 13)
تیمهای کره جنوبی، استرالیا، چین، ژاپن، عراق، بحرین، قطر، عربستان، کره شمالی، سوریه، لبنان، ازبکستان و ویتنام در رنک یک تا 13 هستند و از دور دوم وارد بازیها می شوند.
تیمهای کره جنوبی، استرالیا، چین، ژاپن، عراق، بحرین، قطر، عربستان، کره شمالی، سوریه، لبنان، ازبکستان و ویتنام در رنک یک تا 13 هستند و از دور دوم وارد بازیها می شوند.
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