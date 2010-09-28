به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شنبه‌ها ساعت 22 روی آنتن شبکه یک می‌رود. 25 قسمت از مجموعه تدوین و پنج قسمت آن به شبکه تحویل داده شده است. "پرندگان خارزار" هفتگی پخش می‌شود.

امین زندگانی، هوشنگ توکلی، ثریا قاسمی، اردلان شجاع‌کاوه، آناهیتا همتی، شیرین بینا، بابک انصاری، نفیسه روشن، مهوش افشارپناه، رحیم نوروزی و حبیب دهقان‌نسب در این مجموعه 32 قسمتی مقابل دوربین ‌رفتند. داستان "پرندگان خارزار" درباره جوانی به نام احسان است که به خرمشهر سفر می‌کند، سفر او به این شهر با حمله عراق به ایران همزمان می‌شود. احسان در مسیری پرفراز و نشیب قرار می‌گیرد.

عوامل این مجموعه عبارتند از نویسنده: محمدرضا گوهری، روح‌الله صدیقی، مشاور کارگردان: احمد کاوری، تصویربردار: حسین احمدی، صدابردار: بهروز عابدینی، گریم: سعید ملکان، طراح صحنه و لباس: حمید شهیری، مدیرتولید: طاهر امانی، جلوه‌های ویژه میدانی: جواد شریفی‌راد، دستیار کارگردان: محمد افراوی، محصول گروه حماسه و دفاع شبکه یک.