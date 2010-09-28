افزایش 150درصدی وام ‌دانشجویی/ 127میلیارد تومان یارانه برای اموردانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی در حاشیه مراسم افتتاح خوابگاه حاج احمد امامی کاشانی در دانشگاه کاشان افزود: این میزان یارانه برای تغذیه و امور رفاهی دانشجویان در بین دانشگاه‌های سراسر کشور تقسیم می شود.

وی از افزایش 150درصدی وام دانشجویی در حوزه امور دانشجویی خبر داد و اظهار داشت: برای سومین سال متوالی با دستور وزیر علوم، ژتون‌های تغذیه دانشجویان علیرغم افزایش 10 تا 15 درصدی اجناس در بازار جهانی افزایش نیافته است.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به اینکه در بخش تغذیه کار ویژه پژوهشی طی دو سال انجام شده افزود: طرح تحقیقاتی تغذیه دانشجویان برای نخستین بار در کشور در دانشگاه کاشان اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: در این طرح به دانشجویان حق انتخاب نوع غذا و غذای متنوع را می‌دهد که در صورت موفقیت، این طرح در سراسر کشور اجرا می شود.

به گفته حسینی از هفته گذشته صندوق حوادث نیز در اداره کل صندوق رفاه دانشجویان تجهیز و آغاز به کار کرده است که در این صندوق قسمتی از درآمد بیمه ها برای گسترش خدمات بیمه‌ای و درمانی دانشجویان مانند خرید عینک و دندانپزشکی از خدمات صندوق رفاه برخوردار می‌شوند.

وی با اشاره به کمک خیّرین در امر ساخت خوابگاه‌ها افزود: 270 خوابگاه دانشجویی در سراسر کشور وجود دارد که حدود 50 درصد دانشجویان روزانه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: برای نخستین بار حوزه دانشجویی وزارت علوم درصدد ایجاد اتحادیه خوابگاه داران در سطح کشور است که این اتحادیه به صورت غیر دولتی و به صورت یک تعاونی در بخش خصوصی، امور خوابگاهی واسکان دانشجویان را برعهده خواهد داشت.

وی به اختصاص 30 درصد درآمد خوابگاه‌ها برای تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها اشاره کرد و افزود: هر دانشگاهی که برای اجاره و رهن ساختمان خوابگاه‌ها درخواست کند اعتبار لازم در اختیار آنها قرار داده می‌شود.