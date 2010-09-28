نخستین دفتر شهرستانی نخبگان کشور در سبزوار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، عارف بالی مدیر موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع صبح سه شنبه در مراسم افتتاح این دفتر با اشاره به تشکیل این دفاتر در مراکز استانها اظهار داشت: این دفتر در سبزوار به عنوان اولین شهرستان ویژه در سطح کشور راه اندازی شده است.

این شهرستان به جهت پیشینه علمی از نظر مراکز دانشگاهی و پتانسیل علمی مورد حمایت ویژه قرار گرفت.

وی با اشاره به تنگتر شدن حلقه های تحریم توسط دشمنان اظهار داشت: خرد کردن نیازهای واقعی دفاعی کشور تا قابل ارائه شدن به بدنه نخبگی را از اهداف شکل گیری دفاتر شهید فهمیده عنوان کرد.

مدیر موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع با تاکید بر اینکه دفاتر نخبگان باید مردم نهاد شوند، افزود: هدف دیگر ایجاد دفاتر نخبگان مردمی کردن تحقیقات دفاعی است.

وی خواستار همکاری شهرستانها برای وصل این دفاتر به صنایع دفاعی شد و گفت: هدف از توجه وزارت دفاع به ایجاد دفاتر نخبگان حمایت از ایده های خام برای تبدیل کردن آن به نمونه آزمایشگاهی است.

بالی با اظهار اینکه ما برای نخبه سواد و مدرک تحصیلی قائل نیستیم، اظهار داشت: نخبه فردی دارای برجستگی ویژه، برآیند حضور مثبت در جامعه و دارای توانایی درک درست از نیازهای واقعی جامعه و ارائه پاسخ درست به آن نیاز است.



وی هنر تجاری سازی محصولات نرم افزاری و یا سخت افزاری را از دیگر ویژگی های نخبه عنوان کرد.



مدیر دفتر نخبگان و همکاریهای علمی شرق کشور هم در این مراسم با بیان اینکه این دفتر شاید بخش کوچکی از توانمندیهای این شهرستان را حمایت کند.



وی پتانسیلهای سبزوار با این دفتر از قوه به فعل برسد سید حسین بهشتی با اشاره به وجود وجود افراد نخبه، فرهیخته و موثر در سبزوار افزود: این شهرستان با گذشت 22 سال از زمان پایان جنگ تحمیلی هنوز در جایگاه خود قرار نگرفته است.



مدیر دفتر نخبگان و همکاریهای علمی شهید فهمیده سبزوار نیز در این مراسم گفت: این دفتر فعالیتهای غیر رسمی خود را از چند ماه گذشته با چهار رویکرد علمی و فناوری، امنیت و دفاع، فرهنگی واقتصادی آغاز کرد.



محمد ابراهیم قارزی افزود: برقراری ارتباط با مراکز دانشگاهی و صدور حکم نمایندگی این دفتر برای آنها در حوزه علم و فناوری ، بررسی 36 طرح در حوزه امنیت و دفاع از جانب نخبگان شهرستان ، شروع اندیشکده فناوری نرم و مرکز تحقیقات علوم قرآنی در حوزه فرهنگی و تجاری سازی و کارآفرینی در حوزه اقتصادی را از جمله اقدامات این دفتر تاکنون است.



یکی از مدیران فعال وزارت دفاع نیز آرمان تعریف شده برای دفتر نخبگان سبزوار را رفتن این شهرستان به سمت شهری دانش بنیان عنوان کرد.



موسی الرضا ابراهیم نژاد افزود: این دفتر با ایجاد بنگاه های اقتصادی علمی آزاد بحث تجاری سازی ایده ها را دنبال خواهد کرد.

وی به برگزاری نمایشگاه نخبگان سبزوار، دفاع و آینده در بخش دوم فعالیتهای این دفتر در دهه فجر اشاره کرد.



معاون استاندار و فرماندار سبزوار نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از پتانسیل ها و توانمندیهای این شهرستان به جمله وجود 25 هزار دانشجو و اساتید برجسته دانشگاهی اشاره کرد.



قاسم شعبانی اظهار داشت: مجموعه مدیریت این شهرستان ، اساتید، دانشگاهیان و نخبگان آماده همکاری با این دفتر هستند.

در حاشیه برگزاری آیین افتتاح این دفتر نمایشگاهی تحت عنوان "بازارچه ایده" شامل طرح ها و فعالیت های نخبگان دانش آموز و دانشجو در عرصه نظامی و دفاعی در پژوهشسرای دانش آموزی اسرار برگزار شد.



در این نمایشگاه 159 طرح و ده ها ایده از نخبگان سبزوار و 32 طرح از نخبگان مشهد و همچنین کانون مخترعین ایران و سایر شهرستانها به نمایش گذاشته شده بود.



در این مراسم از "سپر الکترونیک ضد شورش رعد" در پژوهشسرای دانش آموزی سبزوار پرده برداری شد.