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۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

دن دلیلو برنده جایزه "پن سائول" شد

دن دلیلو برنده جایزه "پن سائول" شد

دن دلیلو نویسنده و نمایشنامه‌نویس مطرح و کاندیدای نوبل ادبیات، مبلغ 25 هزار دلار جایزه "پن سائول" را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، هیئت داوران این جایزه از جمله فیلیپ راث، دلیلو را تحسین کرده‌ و وی را نویسنده‌ای در بالاترین حد ادبیات آمریکا شناخته‌اند.

این نویسنده دریافت "پن سائول" را افتخاری برای خود دانست و  افزود:چیزهایی وجود دارد که هرگز برای یک نویسنده قابل ضمانت نیست مثل طول عمری که او نیاز دارد برای زیستن تا یک رمان طولانی‌ بنویسد. شاید آزادی برای نوشتن در صدر خواسته‌های نویسندگان باشد .

دن دلیلو نویسنده  آمریکایی متولد 1936 که آثارش بیانگر تاثیرات اجتماع بر روانشناسی فردی است، در شهر نیویورک‌  به دنیا آمد. او در سال 1958  از دانشگاه فوردهام  فارغ‌التحصیل شد. اولین رمانش "آمریکانا"  به همان اندازه که تاثیر نویسندگانی چون جان دوس‌پاسوس، جک کراوک و توماس پینکن  را بر او نشان می‌دهد، علاقه‌ او را نیز به پویایی نیروهای اجتماعی نمایان می‌سازد.

از دیگر رمانهای او می‌توان به "منطقه پایان"، "خیابان گریت جونز"، "پارازیت" و "دنیای مردگان" اشاره کرد.

دلیلو را از زمره نویسندگان پست مدرن می‌شناسند. وی تاکنون چندین جایزه معتبر از جمله جایزه ادبی سنت لوئیس را از آن خود کرده و همچنین از برخی آثارش اقتباسهای سینمایی انجام گرفته است.

کد مطلب 1160329

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