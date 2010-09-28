توسعه تابلویی تبلیغاتی که آرزوی عابران را برآورده می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاپن کشور فناوریهای عجیب و غریب است. از روباتهای انسان نما با تواناییهای ویژه که بگذریم به تابلوهای تبلیغاتی می رسیم که نه تنها هوشمند هستند بلکه از قدرت ذهن خوانی نیز برخوردارند.

این تابلوهای تبلیغاتی تعاملی که از سرزمین آفتاب تابان طلوع کرده اند قادرند آرزوها و تمایلات عابران را تشخیص دهند و براساس این تمایلات آگهی های خود را به آنها عرضه کنند.

این تازه ترین یافته دیجیتالی است که می تواند به طور کامل دنیای ارتباطات را تغییر دهد. این تابلوهای تبلیغاتی دیجیتالی که به طور معمول در مراکز تجاری نصب می شوند با کمک یک نرم افزار پرقدرت می توانند خصایص اصلی عابران را تشخیص دهند و بلافاصله آگهی را به آنها نشان دهند که واقعا می تواند برای یک مشتری بالقوه جالب باشد. به این ترتیب شانس موفقیت آگهی و درصد خرید محصول عرضه شده افزایش می یابد.

این محصول جدید محصول شرکت الکترونیکی "ان. ای. سی" است.

براساس گزارش گاردین، هر چند این تابلوهای تعاملی بسیار جالب توجهند اما می توانند نمونه بازسازی شده ای از فیلم علمی تخیلی "گزارش اقلیت" (Minority Report) باشند.

در صحنه ای از این فیلم دیده می شود که تمایل تام کروز، شخصیت اصلی داستان توسط یک تابلوی تبلیغاتی تعاملی تشخیص داده می شود.

هرچند به نظر می رسد این تابلوهای تعاملی بتوانند تحولی در ارتباطات به ویژه بازاریابی و تبلیغات ایجاد کنند باوجود این می توانند حریم شخصی شهروندان را به شدت در معرض خطر قرار دهند.

"مارک راتنبرگ" مدیر مرکز اطلاعات حریم شخصی الکترونیک آمریکا در این خصوص توضیح داد: "ما انتظار نداریم که تابلوهای تبلیغاتی ما را به یاد بیاورند. شرکتهایی که علاقه وافری دارند که آرزوها و تمایلات ما را بشناسند به محض اینکه به هدف خود برسند به سختی می توان آنها را به عقب بازگرداند."

باوجود این، شرکت "ان. ای. سی" در واکشن به این نگرانیها توضیح داد: "از آنجا که سیستم ما تصاویر عابران را ذخیره نمی کند و تنها به ذخیره نتایج تحلیلها (سن و جنس عابر) می پردازد بنابراین به اعتقاد ما این تابلوها هیچ خطری برای حریم شخصی ندارند."

اولین نمونه های تابلوهای تبلیغاتی تعاملی شرکت "ان. ای. سی" چندان مطلوب نیستند اما از پتانسیل بالایی برای بهتر شدن برخوردارند.

درحال حاضر این تابلوها می توانند فورا سن متوسط، جنس و نژاد عابر را تشخیص دهند و چند لحظه بعد محصولی که به اعتقاد نرم افزار می تواند برای عابر جالب توجه باشد را برای وی تبلیغ کنند. برای مثال، اگر از مقابل تابلو یک زن جوان عبور کند به احتمال زیاد تابلو یک آگهی مربوط به عطر را ارائه می کند و این چیزی است که اگر یک مرد از مقابل آن رد شود هرگز تبلیغ نخواهد شد.