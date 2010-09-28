مسئولان قضایی نحوه اجرای وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی مسئولان قوه قضائیه در رابطه با شیوه نامه رئیس دستگاه قضایی مبنی بر اجرای وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در مورد نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم دادگستری برگزار شد.

در این نشست آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام علی رازینی معاون حقوقی و توسعه قضایی دستگاه قضایی، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، احمد شفیعی دادستان انتظامی قضات، حسینعلی نیری معاون قضایی و نظارت دیوان عالی، ابراهیم ابراهیمی معاون قضایی دیوان عالی، غلامعلی صدقی مدیرکل تشکیلات قوه قضائیه، حجت الاسلام شوشتری و نیازی از روسای شعب دیوان عالی کشور و عمرانی رئیس اداره دفتر دیوان عالی در این نشست حضور داشتند.

رئیس دیوان عالی کشور در این نشست بر اهمیت مساله نظارت و تبیین جایگاه دیوان عالی در اجرای آن تاکید کرد و گفت: طبق اصل 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از وظایف دیوان عالی است.

آیت الله گرکانی با بیان اینکه همه باید دست به دست هم دهیم و نظارت را بارور کنیم، گفت: مساله نظارت هر چند ممکن است تلخیهایی برای برخی به همراه داشته باشد اما ثمرات بسیار شیرین و نتایج مطلوبی به همراه دارد.

نیری معاون قضایی و نظارت دیوان عالی کشور نیز در این نشست با یادآوری اینکه مساله نظارت دیوان عالی کشور از سالهای گذشته مطرح بوده و پیگیری می شود افزود: اکنون این موضوع با اهتمام رئیس قوه قضائیه بر احیای آن، شکل اجرایی به خود گرفته است.