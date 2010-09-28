باید با تیم بزرگسالان یمن بازی کنیم نه جوانانش!

محسن صادق زاده روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: البته این موضع نباید تاثیر زیادی در انگیزه بازیکنان ما داشته باشد. تیم ایران برای صعود به مراحل بالاتر و دفاع از عنوان قهرمانی خود باید یمن را با همین بزرگسالانش و امتیازاتی که به خاطر میزبانی دارد، از پیش رو بردارد.
وی با اشاره به دیدار با لبنان که با برتری بسکتبالیستهای جوان کشورمان همراه بود، ادامه داد: خوشبختانه در همین مسابقات تجربه دیدار با بزرگسالان را کسب کردیم. چون لبنانیها هم 3 بازیکن بزرگسال داشتند. یکی از بازیکنان این تیم هم ملیت آمریکایی داشت که اتفاقا درمقطع دبیرستان با ارسلان کاظمی همکلاس بود.
سرمربی تیم بسکتبال زیر 18 سال یادآور شد: بارها گفتهام و بازهم میگویم که تیم من بازیکن شاخص ندارد. اما خوبی تیمم این است که در دفاع، ضعفهای تکنیکی را جبران میکند یا اینکه با سرعت خود حریفان را تحت تاثیر قرار میدهد.
صادق زاده ابراز امیدواری کرد که بازیکنانش در تیم بسکتبال زیر 18 سال بتوانند درمصاف با یمن هم همچون دیدارهای گذشته نمایشی خوب داشته باشند.
دیدار دو تیم ایران و یمن در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 18 سال آسیا و انتخابی جهان ساعت 19:30 (به وقت تهران) روز چهارشنبه برگزار میشود. تیم برنده راهی مرحله نیمه نهایی میشود.
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