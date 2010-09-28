باید با تیم بزرگسالان یمن بازی کنیم نه جوانانش!

محسن صادق زاده روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: البته این موضع نباید تاثیر زیادی در انگیزه بازیکنان ما داشته باشد. تیم ایران برای صعود به مراحل بالاتر و دفاع از عنوان قهرمانی خود باید یمن را با همین بزرگسالانش و امتیازاتی که به خاطر میزبانی دارد، از پیش رو بردارد.

وی با اشاره به دیدار با لبنان که با برتری بسکتبالیست‎های جوان کشورمان همراه بود، ادامه داد: خوشبختانه در همین مسابقات تجربه دیدار با بزرگسالان را کسب کردیم. چون لبنانی‎ها هم 3 بازیکن بزرگسال داشتند. یکی از بازیکنان این تیم هم ملیت آمریکایی داشت که اتفاقا درمقطع دبیرستان با ارسلان کاظمی همکلاس بود.

سرمربی تیم بسکتبال زیر 18 سال یادآور شد: بارها گفته‌ام و بازهم می‎گویم که تیم من بازیکن شاخص ندارد. اما خوبی تیمم این است که در دفاع، ضعف‌های تکنیکی را جبران می‎کند یا اینکه با سرعت خود حریفان را تحت تاثیر قرار می‎دهد.

صادق زاده ابراز امیدواری کرد که بازیکنانش در تیم بسکتبال زیر 18 سال بتوانند درمصاف با یمن هم همچون دیدارهای گذشته نمایشی خوب داشته باشند.

دیدار دو تیم ایران و یمن در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 18 سال آسیا و انتخابی جهان ساعت 19:30 (به وقت تهران) روز چهارشنبه برگزار می‎شود. تیم برنده راهی مرحله نیمه نهایی می‎‏شود.