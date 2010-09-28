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۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

صادق‌زاده در گفتگو با مهر:

باید با تیم بزرگسالان یمن بازی کنیم نه جوانانش!

باید با تیم بزرگسالان یمن بازی کنیم نه جوانانش!

سرمربی تیم بسکتبال زیر 18 سال با اشاره به دیدار با یمن در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان گفت: این تیم با داشتن 6 بازیکن بزرگسال سنخیت زیادی با رده سنی جوانان ندارد.

محسن صادق زاده روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: البته این موضع نباید تاثیر زیادی در انگیزه بازیکنان ما داشته باشد. تیم ایران برای صعود به مراحل بالاتر و دفاع از عنوان قهرمانی خود باید یمن را با همین بزرگسالانش و امتیازاتی که به خاطر میزبانی دارد، از پیش رو بردارد.

وی با اشاره به دیدار با لبنان که با برتری بسکتبالیست‎های جوان کشورمان همراه بود، ادامه داد: خوشبختانه در همین مسابقات تجربه دیدار با بزرگسالان را کسب کردیم. چون لبنانی‎ها هم 3 بازیکن بزرگسال داشتند. یکی از بازیکنان این تیم هم ملیت آمریکایی داشت که اتفاقا درمقطع دبیرستان با ارسلان کاظمی همکلاس بود.

سرمربی تیم بسکتبال زیر 18 سال یادآور شد: بارها گفته‌ام و بازهم می‎گویم که تیم من بازیکن شاخص ندارد. اما خوبی تیمم این است که در دفاع، ضعف‌های تکنیکی را جبران می‎کند یا اینکه با سرعت خود حریفان را تحت تاثیر قرار می‎دهد.

صادق زاده ابراز امیدواری کرد که بازیکنانش در تیم بسکتبال زیر 18 سال بتوانند درمصاف با یمن هم همچون دیدارهای گذشته نمایشی خوب داشته باشند.

دیدار دو تیم ایران و یمن در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 18 سال آسیا و انتخابی جهان ساعت 19:30 (به وقت تهران) روز چهارشنبه برگزار می‎شود. تیم برنده راهی مرحله نیمه نهایی می‎‏شود.

کد مطلب 1160349

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