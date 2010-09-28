لاوروف عدم تحویل اس 300 را به قطعنامه 1929 مرتبط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرگی لاوروف" در گفتگو با شبکه خبری "وستی" درباره دستور رئیس جمهوری روسیه برای عدم تحویل سامانه اس 300 به تهران گفت: دستور رئیس جمهور روسیه درپی قطعنامه 1929 صادر شد که با شرکت ما در شورای امنیت سازمان ملل هماهنگ شده بود. در این قطعنامه هماهنگی هایی وجود دارد ولی هماهنگی هایی که موضع ما را در نظر می گیرد و ما با تصویب این قطعنامه موافقت کرده و از آن حمایت کردیم.



وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام روسیه یکجانبه نیست؟ گفت: البته که خیر. این راه رسمی فعالیت تمام کشورها است. پس از اینکه قطعنامه شورای امنیت تصویب می شود باید مدرکی داخلی صادر شود تا تمام سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی کشور بر اساس این رهنمود عمل کنند. قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل لازم الاجرا است ولی از لحاظ قوانین داخلی مدرک دارای عمل مستقیم نبوده و باید به مدرک ملی تبدیل شود که بطور مستقیم عمل می کند. یعنی ما در دستور رئیس جمهور چیزی را ثبت کردیم که بعد از تصویب قطعنامه از روسیه و تمام کشورها در روابط با ایران درخواست شده بود.

لازم به ذکر است که این موضع روسیه در حالی اعلام می شود که مقامات مسکو پیشتر قرارداد فروش اس 300 را به قطعنامه های سازمان ملل مرتبط نمی دانستند.

