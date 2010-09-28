فوریت اصلاح بودجه 89 درباره اعتبارات سازمان مدیریت بحران تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی دو فوریت طرح اصلاح جزء ب بند 9 قانون بودجه سال 89 کل کشور را در دستور کار داشتند که پس از استماع نظرات موافق و مخالف با 125 رای موافق، 47 رای مخالف و 27 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند. 109 نماینده ارایه این طرح به قید دو فوریت را به امضا رسانده‌ بودند.

مجلس سپس برای یک فوریت این طرح وارد رای گیری شد و در نهایت نمایندگان با 124 رای موافق، 29 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

طراحان در مقدمه ارایه این طرح تاکید کردند از آنجا که در مورد و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که مستندات آن موجود است اعتبارات سازمان مدیریت بحران با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران در اختیار دستگا‌ه‌های مرتبط با امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استانها قرار می‌گیرد و هزینه کرد آن نیز در قانون پیش‌بینی شده، لذا جزء ب بند 9 قانون بودجه سال 89 کل کشور برخلاف قانون دایمی مشکلاتی را برای مدیریت بحران کشور ایجاد می‌نماید که اصلاح آن با قید دو فوریت اعلام می‌گردد.

براساس ماده واحده این طرح که یک فوریت آن به تصویب رسید پاراگراف آخر جزء ب بند 9 قانون بودجه 89 کل کشور اصلاح می‌گردد و براساس آن "اعتبار مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه می‌باشد".