علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: درصدد هستیم تا زمینه سفر تیم ملی سرعت و پیست ایران را به یک اردوی تدارکاتی خارج از کشور فراهم کنیم اما تا این زمان هرچه تلاش کردیم به نتیجه نرسیده‌ایم زیرا تمام کشورها پیست‌های خود را لازم دارند و مشکل ما هم اکنون تمرین نکردن تیم در پیست چوبی است.

وی افزود: اتریش به خاطر تداخل برنامه های تیم ملی شان با اردوی ما در پیست با اردوی تیم ایران در کشورش مخالفت کرد. الان هم منتظر دریافت روادید کشور ایتالیا هستیم و هنوز تا این زمان ویزا نگرفته ایم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، خاطرنشان کرد: برای حل مشکل رکابزنان داخل پیست پیش از بازیهای آسیایی گوانگجو باید فکری کنیم. قرار بود به چین یا یکی از کشورهای اروپایی برویم اما هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد: ما برای دریافت ویزای برخی کشورها مشکل داریم. کالی کلمبیا یکی از مکان هایی است که هم می توانیم در آن تمرین کنیم و هم در مسابقات جهانی شرکت کنیم. اما این کشور در ایران سفارت ندارد و هنوز برای دریافت روادید سفر به این مسابقات راهکار مناسبی نیافته ایم.

زنگی آبادی با اشاره به تکمیل نشدن 5 پیست تخصصی دوچرخه سواری در کشور گفت: سازمان تجهیز به ما قول داده بود تا اسفند‌ماه حداقل یک تا دو پیست بتنی را به ما تحویل دهد اما تا به امروز این مهم تحقق نیافته است.

وی تصریح کرد: استارت ساخت برخی از این پیست ها 14 سال پیش زده شده است یعنی زمانیکه ورزشکاری مانند قادر میزبانی کار حرفه‌ای خود را شروع کرده است. الان یک نسل از دوچرخه‌سواری ما در حال خروج از این رشته است و به عبارتی برخی رکابزنان ما بعد از 14 سال در حسرت ساخت پیست‌های چوبی در حال بازنشسته شدن هستند!

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری با بیان اینکه مطمئنا سازه های این مجموعه ها بعد از 14 سال زنگ زده و خراب شده است تصریح کرد: پیست های بتنی زده شده استاندارد نبود وهمین مسئله باعث شد تا روند تکمیل این مجموعه کند شود. تنها پیست چوبی کشور هم در ساری زده شده است اما بعید می دانم بتوانند در 3 یا 4 سال آینده این پیست را تکمیل کنند!