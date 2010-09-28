  1. استانها
  2. سمنان
۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

عباس رهی:

2500 واحد مسکن مهر سمنان در آبان ماه تحویل می‌شود

2500 واحد مسکن مهر سمنان در آبان ماه تحویل می‌شود

سمنان - خبرگزاری مهر: استاندار سمنان گفت: دو هزار و 500 واحد مسکونی مهر در استان سمنان آبان ماه امسال تحویل متقاضیان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی صبح سه شنبه در نشست شورای مسکن مهر سمنان گفت: باید برای تمام واحدهای آماده تحویل انشعابات آب، برق و گاز در ورودی واحدها آماده باشد.

وی با تاکید بر اینکه آب، برق، گاز و تلفن هیچگونه مشکلی برای خدمت رسانی در واحدهای آماده تحویل ندارند، گفت: موانع برای ایجاد این زیرساختها باید در پروژه مسکن مهر در این استان برطرف شود.

به گفته وی، دو هزار و 500 واحد مسکونی آبان ماه امسال در مراسمی با حضور وزیر مسکن و شهرسازی در این استان واگذار می شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قاعده و ضابطه اگر تعاونی‌ها بیشتر از مردم پول گرفته‌اند از آنها پس گرفته می‌شود، گفت: برای انشعاباتی که تا ورودی بلوک کشیده می‌شود نباید از متقاضی هیچگونه هزینه‌ای گرفته شود.

استاندار سمنان هدف از ساخت مسکن مهر را تامین سرپناه مناسب برای افراد فاقد مسکن دانست و گفت: باید بر کیفیت ساخت و قیمت تمام شده مسکن نظارت بیشتری شود.

رهی با اشاره به ساخت 20 هزار واحد مسکونی مهر در استان گفت: نیمی از این واحدها در استان به صورت صنعتی ساخته می شود.

کد مطلب 1160377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها