به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، چهل و پنج درصد از کاتولیکهایی که در این تحقیق شرکت کردند نمی‌دانستند که براساس تعالیم کلیسا نان و شرابی که در مراسم عشای ربانی استفاده می‌شود تنها یک سمبل نیست.

بیش از نیمی از پروتستانها نمی‌دانستند که مارتین لوتر کسی بود که جنبش پروتستان با الهام از وی شکل گرفت و حدود چهار نفر از هر 10 یهودی نمی‌دانستند که میمونیدس یکی از بزرگترین خاخامها و متفکران تاریخ یهودی بوده است.

نتایج این تحقیق امروز از سوی مرکز دین و زندگی عمومی پیو با هدف نشان دادن دامنه دانش دینی از جمله درک انجیل، تعالیم اصلی ادیان و مذاهب و شناخت شخصیتهای اصلی تاریخ دین بوده است.

امریکا یکی از کشورهایی است که در جهان توسعه یافته در مقایسه با اروپای غربی سکولار دارای تنوع دینی بسیار چشمگیری است، اما رهبران دینی و آموزگاران مدتها است که نسبت به اطلاعات اندک آمریکایی ها درباره دین ابراز تأسف می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این تحقیق 32 سوال با درجات دشواری مختلف پاسخ گفتند که در آن میان می‌توان به پرسشهایی از قبیل نام کتاب مقدس اسلام، نخستن کتاب انجیل و تاریخ شکل گیری مذهب مورمن اشاره کرد.

به طور میانگین شرکت‌کنندگان در این تحقیق نیمی از پرسشها را به‌درستی پاسخ دادند.

ناخداباوران 21 پاسخ صحیح، یهودیان 20 پاسخ، پروتستانها 16 پاسخ، کاتولیکها 15 پاسخ صحیح به این 32 سوال داده‌اند.

بدیهی است آنهایی که گفته‌اند دست کم هفته ای یکبار در مراسم عبادی شرکت می‌کنند و دین را در زندگی خود مهم تلقی می‌کنند به پرسشها پاسخهای بهتری ارائه داده‌اند. اگرچه سطح آموزش بهترین معیار تعیین دانش دینی محصول می‌شود.

این تحقیق نشان می‌دهد که امریکایی‌ها محدودیتهای قانون اساسی را درباره دین در مدارس دولتی درک نمی‌کنند. اکثریت می‌دانند که آموزگاران مدارس عمومی نمی‌توانند در کلاس دعا کنند و کمتر از یکچهارم آنها می‌دانند که دادگاه عالی امریکا به طور مشخص می‌تواند به عنوان نمونه ادبی از انجیل استفاده کند.

این تحقیق از 3412 نفر بین ماههای می و ژوئن امسال با حاشیه خطای مثبت و منفی 5/2 درصد انجام شده است.