معصومی درباره انتخاب متنی نوشته برانسیلاو نوشیچ و ساخت تله تئاتری با نام "نماینده ملت" به خبرنگار مهر گفت: متنی که انتخاب کردم طنز اجتماعی خوبی بود، برانسیلاو نوشیچ متون خوبی دارد و من به آنها علاقمند هستم. تله تئاتر "نماینده ملت" در دو قسمت چهارشنبه و پنجشنبه هفتم و هشتم مهرماه ساعت 21:20 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

وی درباره انتخاب بازیگران گفت: با توجه به قصه سعی کردم از بازیگرانی استفاده کنم تا بتوانند به خوبی نقش را ایفا کنند. امیرحسین مدرس و سیدمهرداد ضیایی نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند.

تئاتر تلویزیونی "نماینده ملت" با ترجمه سروش استپانیان است و داستان در صربستان و یک قرن پیش می‌گذرد. فرد با نفوذی با نامزد دخترش بر سر نمایندگی مجلس شهر به رقابت می‌پردازد و این مسئله باعث بروز ماجراهای کمدی اجتماعی می‌شود که داستان را پیش می‌برد.

آتیلا پسیانی، فخرالدین صدیق شریف، آناهیتا اقبال نژاد، الهه گل پری، جواد اعرابی، وحید نفر، علیرضا کی‌منش، محمدرضا مالکی، فرانک کلانتر و فاطمه سرلک دیگر بازیگران این تئاتر تلویزیونی هستند. عوامل این پروژه عبارتند از طراح صحنه و لباس : بهزاد آدینه، طراح گریم: امید ترابی، مدیرتولید: جواد اعرابی، صدابرداران: قاسم کاظمی، تیرداد رضایی و جاوید، مدیر تصویر برداری: نوید مهیمنیان، تدوین: میثاق بحرالعلومیان و عکاس: مریم نجیبی ربیعی.