یک جوان ایرانی در فرودگاه بانکوک به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مطبوعات چاپ بانکوک، مقامات اداره گمرک و بازرسی تایلند ضمن اعلام این خبر، ایرانی دستگیر شده را عادل ف 25 ساله معرفی کردند که با پرواز شماره 374 شرکت هوایی امارات و از مبدا دبی روز دوشنبه قصد عبور از بخش بازرسی فرودگاه تایلند را داشت.

این مواد در کیسه های بسته بندی مخصوص نگهداری مواد خوراکی پنهان و در ساک وی جاسازی شده بود که بوسیله دستگاه های پیشرفته بازرسی شناسایی شد.

بر اساس این گزارش، ایرانی دستگیر شده بعد از تحقیقات اولیه تحویل مقامات اداره مبارزه با مواد مخدر شد.

108 نفر در سال جاری میلادی به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شدند که ارزش مواد مکشوفه از آنها بیش از 23 میلیون دلار بوده است.