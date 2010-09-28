نگرانی از پیامدهای بازگشایی کارخانه کاوه سودای مراغه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرماندار بناب پیش از این گفته بود که به دنبال خودداری کارخانه کاوه سودا از پرداخت غرامت به کشاورزان، این کارخانه مجددا تعطیل شده است.

سعید برقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشته بود: پس از آنکه کارخانه کاوه سودا نتوانست غرامت تعیین شده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری را به کشاورزان پرداخت نماید کارگروه مدیریت پسماندهای آذربایجان شرقی تصمیم به تعطیلی مجدد کارخانه کاوره سودا گرفت.

وی تصریح کرد: به دنبال اعتراض مکرر کشاورزان منطقه مبنی بر بی توجهی مسئولان کارخانه کاوه سودا به خواسته‌های قانونی آنها، کارگروه مدیریت پسماندهای آذربایجان شرقی با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و دستور تعطیلی مجدد کارخانه را صادر کرد.

وی با بیان اینکه کشاورزان در بلاتکلیفی به سر می برند، میزان خسارت سیل ناشی از شکسته شدن حوضچه های پساب صنعتی این کارخانه در اردیبهشت امسال را حدود 20 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بی توجهی مسئولان کارخانه کاوه سودای مراغه با عث بدبینی مردم منطقه به مسئولان شده است.

کارگروه پسماند پس از بازدید از محل، حکم تعطیلی کاوه سودا را صادر کرد

فرماندار بناب همچنین با بیان اینکه کارخانه کاوه سودا در طول فعالیت خود آسیب های غیرقابل جبرانی را به محیط زیست وارد کرده است، افزود: این کارخانه بر اساس تعهدات داده شده باید هشت لاگن پیش تصفیه خود را ایزوله می کرد که طی دو ماه گذشته فقط یکی از این لاگن ها با 90 درصد پیشرفت فیزیکی ایزوله شده است.

تلاش دامنه دار برای بازگشایی کاوه سودا

با همه این اوصاف، مدیرگروه صنعتی کاوه سودا از تلاش مدیریت این کارخانه برای بازگشایی مجدد کارخانه خبر داد.

حسن توکلی به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه تولید در کارخانه کاوه سودا متوقف شده است اما کارگران در کارخانه حضور دارند و تلاش ها برای بازگشایی این کارخانه ادامه دارد.

وی با طرح این سوال که شرکتی مانند شرکت تولید کننده کربنات سدیم چقدر می تواند خسارت مادی را پرداخت کند، پرداخت پنج میلیارد تومان غرامت به کشاورزان طی یک ماه گذشته را بسیار سنگین خواند و خواستار احساس مسئولیت بیشتر مسئولان در این خصوص شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست اذربایجان شرقی و دبیر کارگروه مدیریت پسماند آذربایجان شرقی نیز در این زمینه گفت: تصمیم گیری درباره بازگشایی و یا استمرار تعطیلی این واحد آلاینده زیست محیطی بر عهده کارگروه مدیریت پسماندهای استان است.

بیوک رئیسی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، در عین حال اظهار داشت: اگر کارخانه کاوه سودا موازین زیست محیطی را رعایت کند بازگشایی آن دور از انتظار نیست.

به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست، در حال حاضر تنها 20 درصد از آب مورد نیاز کارخانه کاوه سودا برای گرم نگه داشتن یکی از دیگ های این کارخانه دایر است.

نگرانی از تکرار حادثه سیل پساب کاوه سودا در ‌بناب

خرداد ماه امسال به دنبال سیل ناشی از شکسته شدن حوضچه‌های پساب صنعتی کارخانه کاوه سودای مراغه کار گروه مدیریت پسماند استان آذربایجان شرقی رای به تعطیلی این کارخانه داد اما این گروه دوباره با بازگشایی این کارخانه موافقت کرد.

پنجم اردیبهشت امسال به دنبال سیل ناشی از شکسته شدن حوضچه‌های پساب صنعتی کارخانه کاوه سودای مراغه ضمن تخریب 30 واحد مسکونی به هزاران هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای ینگی کند خوشه مهر، خوشه مهر و تازه کند زوارق از توابع شهرستان بناب خسارات سنگینی وارد شد.

کارخانه کاوه سودای مراغه کربنات سدیم تولید می‌کند، اما پساب سمی حاصل از این کارخانه بدون هیچ‌گونه تصفیه به بخشی از اراضی بناب رها می‌شود که در سال‌های اخیر مشکلات مختلف از جمله مشکلات زیست‌محیطی را برای مردم این منطقه وارد کرده است.