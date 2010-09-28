استقبال روسیه از توسعه مناسبات آموزشی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آندره فورسنکو در دیدار با دکتر حمید رضا حاجی که با حضور سید رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه انجام شد، از توسعه مناسبات و همکاریهای آموزشی میان ایران و روسیه استقبال نمود و خواستار تبادل تجارب و هیاتهای آموزشی میان دو کشور شد.
فورسنکو در این ملاقات که در حاشیه کنفرانس جهانی تعلیم و آموزش پیش دبستانی در مسکو انجام شد با اشاره به سوابق و روابط دیرینه تاریخی میان ایران و روسیه، ضرورت توجه و اهمیت آشنایی و نزدیکی میان کودکان دو کشور را زیر ساخت اصولی و یک نیاز بنیادی برای توسعه روابط دانست .
وی افزود: سرمایهگذاری در این زمینه برای شناخت از دو کشور باعث تقویت روابط و همکاریهای متقابل خواهد شد.
فرسنکو تصریح نمود: آموزش و یادگیری زبانهای فارسی و روسی در دو کشور به تقویت همکاریهای فرهنگی و دیگر مناسبات دوجانبه فی مابین کمک میکند.
فورسنکو همچنین به موفقیتهای دانش آموزان ایران در المپیادهای دانش آموزی اشاره کرده و افزود: این امر نشانگر زیرساختهای قوی در سنین پیش دبستانی در میان کودکان ایرانی است.
حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش ایران هم در این دیدار گفت: دانش آموزان ایران با برخورداری از بنیه قوی علمی و آموزشی در سالهای اخیر در مسابقات المپیادهای علمی به دهها مدال جهانی و بینالمللی دست یافتند.
وی همچنین به موفقیتهای ورزشی دانش اموزان ایرانی در یک سال اخیر اشاره کرده که از آن جمله کسب مقام قهرمانی والیبال جهانی و نایب قهرمانی جهانی در رشته هندبال بود.
وزیر آموزش و پرورش ایران پیشنهاد کرد تا در زمینه المپیادهای علمی، رفت و آمدهای دانش آموزی، کتابهای درسی و آموزشی، یک سند تفاهم همکاری میان دو کشور تدوین و مبادله شود.
طرف روس از این پیشنهاد ایران استقبال کرده تصریح نمود تیم کارشناسی از روسیه ، برای تهیه و تنظیم این سند آماده است.
وزیر آموزش و پرورش روسیه در دیدار با وزیر آموزش و پرورش ایران در مسکو از توسعه مناسبات و همکاریهای آموزشی میان دو کشور استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آندره فورسنکو در دیدار با دکتر حمید رضا حاجی که با حضور سید رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه انجام شد، از توسعه مناسبات و همکاریهای آموزشی میان ایران و روسیه استقبال نمود و خواستار تبادل تجارب و هیاتهای آموزشی میان دو کشور شد.
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