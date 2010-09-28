به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلدبولتن، اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در جمع خبرنگاران پس از جلسه وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی گفت: اشاره به سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان همکار مهم و استراتژیک سازمان ملل متحد یک تحول و پیشرفت مهم است. از سازمان کنفرانس اسلامی برای شرکت در جلسات عالی رتبه سازمان ملل در سودان و سومالی دعوت شده است.

احسان اغلو اظهار داشت که وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در حاشیه برگزاری اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار سالانه خود را برگزار کردند.

وی همچنین افزود: در کنار وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی پنج کشور در جایگاه ناظر در این جلسه حضور داشتند.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در پاسخ به این که آیا کارهای هماهنگی برای کمک به پاکستان انجام شده گفت که سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد برای کمک و یاری به پاکستان همکاری می کنند.

