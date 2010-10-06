تغییرات اجتماعی در اندیشه سیدجمال الدین اسدآبادی

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بررسی تغییرات اجتماعی براساس نظریه اجتماعی هر اندیشمندی امری ضروری است . بسیاری از تغییرات اجتماعی در نظریه های اندیشمندان مسلمان از جمله سیدجمال الدین اسدآبادی با تغییر در آرمانهای فردی و اجتماعی تحلیل می‌شوند .

براساس این تحلیلها تغییرات اجتماعی تغییراتی در آرمانها هستند، یعنی تغییراتی هستند که در آرمان انسانها به سبب تغییر در اندیشه و اراده آنها بوجود آمده است . افزون بر این عامل حرکت تاریخ طبق این رویکرد همان تغییر محتوای درونی انسان، یعنی اندیشه و اراده اوست .

اگر آرمان ارتباط انسان با دیگران و با خدا محافظه کارانه بوده و براساس عادت، خواست ستمگران و شهوت انسان شکل گرفته باشد اعضای جامعه باید براساس ارزشهای دینی در اوضاع اجتماعی دست برده و بکوشند جامعه و نظام آن را دگرگون سازند . به همین دلیل دین عنصر سودمند و ضروری زندگی اجتماعی است . این همان کاری است که سیدجمال الدین در صدد انجام آن بود.

البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که در این نوع تحلیل ها هر نوع دگرگونی و تغییر سبب از هم گسیختگی اجتماعی نمی‌شود . دگرگونی سبب از هم گسیختگی و اختلاف اجتماع می شود که در راستای آرمانهای اجتماعی نباشد . این نوع تغییرات بطور مسلم نه تنها برای جامعه و عناصر سازنده آن بلکه برای افراد جامعه نیز یک نوع تهدید است .

در این صورت اگر نهادهای اجتماعی دستخوش از هم گسیختگی شوند مردم به احتمال زیاد آسیب خواهند دید و آسیب دیدن مردم نیز نابسامانی اجتماعی به بار خواهد آورد .

این کتاب در هشت فصل تنظیم شده تا کمکی باشد در ارائه بازشناسی و فرمول بندی اندیشه تغییر اجتماعی در اندیشه سیدجمال الدین .

کلیات، روش تحقیق چارچوب نظری و مدل تحلیل، شخصیت روش آرمان و آثار سیدجمال الدین اسدآبادی، آسیبهای جامعه اسلامی، ریشه مسائل و آسیبهای اجتماعی، راهکارهای اصلاح جامعه، جامعه بازسازی شده و خاتمه عناوین فصلهای این کتاب هستند .

حکومت دینی، امانت، ایجاد سازگاری میان اسلام و مقتضیات عصر جدید، تفسیر مجدد مفاهیم اسلامی، آگاهی سیاسی، توسعه این جهانی، احیای فکر دینی و تغییرات اجتماعی، نقد و بررسی آرمانهای سیدجمال الدین اسدآبادی، علل درونی انحطاط جوامع اسلامی برخی مباحث طرح شده در کتاب هستند .

منابع و مآخذ و نمایه ها پایان بخش این کتاب 158 صفحه ای هستند .