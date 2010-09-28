نمایش آثار کاوه گلستان در نگارخانه 6

به گزارش خبرنگار مهر، کتایون ده چمنی، مدیر نگارخانه 6 در نشسستی که ظهر امروز، ششم مهر در این محل برگزار شد، گفت: نمایشگاهی از آثار عکاسان دهه 40 و 50 در این نگارخانه برگزار می‌شود .

وی افزود: البته ما دوست داشتیم از امیر نادری و آلفرد یعقوب زاده نیز آثاری نمایش دهیم که متاسفانه به دلیل سکونت آنها در خارج از کشور دسترسی به عکسهایشان نداشتیم. در صورتی که مجوز برپایی این نمایشگاه صادر شود، تلاش می‌کنیم بتوانیم عکسهای این دو عکاس را هم گردآوری کنیم.

ده چمنی در ادامه به برگزاری نمایشگاه کاوه گلستان در این نگارخانه اشاره کرد: بعد از نمایشگاه عکاسان دهه 40 و50 مجموعه‌ای از آثار عکاسان قدیمی مثل ناصر حقیقی، صیف الملوکی، هادی شفائیه و..به نمایش در می‌آید همزمان با این نمایشگاه گروهی نمایشگاه انفرادی آثار کاوه گلستان را هم خواهیم داشت.

وی همچنین در مورد نحوه انتخاب آثار ابراز کرد: سعی ما این است، عکسهایی را انتخاب کنیم که حداقل 20 تا 30 سال قدمت داشته باشد و به جوانها به عنوان مخاطبان اصلی نمایشگاه بگوییم، اینقدر عجول نباشند. اگر جوانها می‌خواهند عکاس باشند، باید از ابتدا به خود سخت بگیرند و عکسهای زیادی بگیرند تا بتوانند مجموعه‌ای از آنها را نزد یک نگارخانه ببرند و نمایشگاه بگذارند.

اولین نمایشگاه نگارخانه 6 به نمایش آثار عکاسان دهه 40 و 50 اختصاص دارد که از 9 تا 23 مهر در خیابان خردمند شمالی، کوچه هیجدهم، پلاک 6 برگزار می‌شود. همچنین سه بزرگداشت در روزهای 12، 17 و 19 مهر برای بهمن جلالی، کاوه گلستان و نیکول فریدنی با سخنرانی حمید سوری، شادمهر راستین، حجت سپهوند و سیمون آیوازیان برگزار می‌شود.