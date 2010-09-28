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۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

در استان سمنان؛

70 عنوان برنامه در هفته نیروی انتظامی برگزار می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان گفت: 70 عنوان برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در استان سمنان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار قاسم نصری ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان در آستانه هفته نیروی انتظامی گفت: هفته ناجا امسال با شعار "اعتماد شما پشتوانه اقتدار ماست" از دهم مهرماه آغاز می شود.

وی افزود: برپایی نمایشگاه های نیروی انتظامی، همایش های مختلف، نواختن زنگ انضباط اجتماعی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه استان و صحبگاه نیروهای نظامی از برنامه های این هفته در استان است.

وی با بیان اینکه توسعه ارتباط با اساتید دانشگاه نقش اساسی در برقراری امنیت پایدار دارد، گفت: در این هفته از استادان دانشگاهی همکار نیروی انتظامی تقدیر می شود.

به گفته وی، نمایشگاه سیار در مدارس، حضور کارشناسان پلیس در مدارس، گزینش داوطلبان خدمت در ناجا و نیز آزاد سازی خودروها و موتورسیکلت های توقیفی با تسهیلات ویژه از دیگر برنامه های این هفته است.

پلیس و مشارکت عمومی و انضباط اجتماعی، پلیس و دانش و فناوری، پلیس ولایت و ایثار و شهادت، پلیس و خدمتگزاری و پاسخگوئی، پلیس و اقتدار و کارآمدی، پلیس امنیت و فضای مجازی و پلیس خانواده و امنیت اجتماعی و اخلاقی اسامی روزهای هفته ناجا امسال است.

کد مطلب 1160468

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