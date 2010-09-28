178 پایگاه جشن نیکوکاری در آذربایجان غربی دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جلال حسین زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه های جشن نیکوکاری در استان ترتیب یافت افزود: در این راستا جعبه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی با عنوان صندوق مساعدت دانش‌آموزان در مدارس برخوردار توزیع شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته در جشن عاطفه‌ها یک میلیارد و 120 میلیون ریال در استان جمع ‌آوری شد بیان داشت: کل درآمدهای سال گذشته این نهاد 88 میلیارد ریال بود.

حسین‌زاده با اشاره به درآمد شش ماه نخست سال جاری کمیته امداد استان، خاطرنشان کرد: در شش ماه نخست سال جاری شاهد میزان درآمدهای این نهاد به 44 میلیارد ریال رسید که پیش بینی می شود تا پایان سال 20 درصد افزایش یابد.

این مقام مسئول همچنین از اختصاص هفت میلیارد ریال برای اجرای برنامه های فرهنگی از ابتدای سالجاری تاکنون برای افراد زیر پوشش کمیته امداد استان خبرداد و اظهارداشت: هم اکنون به دو هزار و 550 نفر دانش‌آموز و دو هزار و 900 نفر دانشجو نیز در استان خدمات ارائه شده است.

وی گفت: در حال حاضر چهار خوابگاه موقت در استان دایر که سه واحد از این خوابگاه‌ها پسرانه و یکی از آنها خوابگاه دخترانه است وعلاوه بر این کانون‌های موقت، پنج کانون دائمی نیز در سطح استان آماده ارائه به افراد تحت پوشش است.

اجرای 2010 طرح خودکفایی در کمیته امداد آذربایجان غربی

مدیر‌کل کمیته امداد امام خمینی (‌ره‌) آذربایجان غربی در ادامه از اجرای دو هزار و 10 طرح خودکفایی در استان طی سالجاری خبرداد و گفت: این طرح‌ها شامل 220 طرح در زمینه کشاورزی، 800 طرح در زمینه دامداری، 358 طرح صنایع دستی، 425 طرح صنفی و 207 طرح خدماتی است که برای اجرای آنها 301.5 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

حسین زاده با بیان اینکه بیش از سه هزار نفر نیز آموزش‌های لازم را در زمینه خود کفایی دیده ‌اند، اعلام کرد: سال گذشته تولیدات خودکفایی استان 730 تخته فرش به ارزش 11 هزار میلیون ریال توسط مرکز به فروش رسیده است.